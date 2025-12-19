Prima pagină » Sport » Florin Talpan vrea ca UEFA și FIFA să excludă cluburile românești din cupele europene, dar și echipa națională. Care e motivul demersului uluitor

19 dec. 2025, 22:04, Sport
Florin Talpan vrea ca UEFA și FIFA să excludă cluburile românești din cupele europene, dar și echipa națională. Care e motivul demersului uluitor
FOTO: prosport.ro

Florin Talpan a solicitat către FIFA şi UEFA excluderea echipelor româneşti din cupele europene şi a naționalei din competiţii pentru că FRF ar funcționa ilegal.

Juristul Clubului Sportiv al Armatei Steaua a mai spus că FCSB nu are drept de joc Superliga și a redeschis cazul prin care Steaua cere 37 de milioane de euro de la FCSB pentru că echipa lui Gigi BEcali a folosit ilegal marca „Steaua” în perioada 2004-2014.

Florin Talpan a fost la Gala Sportivii Anului 2025 a CSA Steaua.

„Un lucru foarte important pentru Clubul Sportiv al Armatei Steaua este faptul că am notificat UEFA şi FIFA în care informez că Federaţia Română de Fotbal activează în mod ilegal pentru că nu apare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. Sunt multe probleme acolo. Am solicitat celor de la FIFA şi UEFA să trimită o comisie la FRF pentru a verifica toate aceste nereguli şi toate suspiciunile de corupţie care există în cadrul FRF. Spun asta pentru că în 2017 echipa FCSB trebuia să fie retrogradată în Liga a 4-a sau a 5-a. Dar domnul Burleanu a lăsat această echipă în Liga I în condiţiile în care ea şi-a schimbat denumirea. Era o altă echipă şi trebuia să respecte statutul şi regulamentele FRF. Cineva trebuie să răspundă.

Eu am solicitat FIFA şi UEFA să excludă toate echipele româneşti din cupele europene, precum şi echipa naţională a României din competiţii, până când FRF nu va activa în mod legal. Pentru că nu se poate aşa ceva, FRF a avut destul timp pentru a se pune în legalitate. Eu nu cred că o să mă acuze nimeni pentru că în România a venit momentul să obţinem performanţe pe ‘corecte’ şi să nu depindem de domnul Burleanu sau mai ştiu eu cine”, a spus Florin Talpan.

„Eu am atenţionat FIFA şi UEFA că dacă nu vor dispune măsuri în această problemă mă voi adresa Ministerului de Justiţie din Elveţia. O să spun acolo exact ce face UEFA. FIFA şi UEFA dacă nu vor să facă dreptate pot fi trase la răspundere. Nu vedeţi, Steaua nu e lăsată să promoveze de domnul Burleanu, care îşi bate joc de acest mare brand al României”, a mai declarat el.

„În ultima perioadă am făcut două demersuri foarte importante pentru Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Primul dintre ele este faptul că am repus pe rol dosarul de la Tribunalul Bucureşti prin care cerem recuperarea prejudiciului de 37 de milioane de euro. E un pas foarte mare pe care l-am făcut pe 16 decembrie” a mai anunțat Florin Talpan.

