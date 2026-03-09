Prima pagină » Actualitate » Bărbatul care a dat un jaf cu pistolul de jucărie și-a aflat pedeapsa. De ce a ajuns să fie comparat cu bandiții din Vestul Sălbatic

09 mart. 2026, 13:19, Actualitate
Bărbatul care a dat un jaf cu pistolul de jucărie și-a aflat pedeapsa / foto ilustrativ

Bărbatul care a încercat să jefuiască un magazin cu pistolul de jucărie și ochelari de soare cumpărați din Jumbo și-a aflat pedeapsa. Potrivit Ziarul de Iași, el nu va scăpa de închisoare.

Magistrații au apreciat că individul care a ratat complet „lovitura” merită să primească o pedeapsă cu suspendare, însă procurorii au înaintat apel.

Cine este Vasile Dulap

Mai departe, anchetatorii i-au zugrăvit un portret de bandit din Vestul Sălbatic, după cum remarcă publicația citată, iar argumentele lor au fost suficiente pentru a obține o pedeapsă cu executarea în regim de detenție.

Vasile Iulian Dulap, de 37 de ani, din Suceava, a vrut să jefuiască o agenție bancară din cartierul ieșean Alexandru cel Bun, având mari probleme cu banii. Absolvent de studii superioare și cap de familie (tată a doi copii), el a lucrat ca administrator la o firmă specializată în montarea de uși de interior și realizarea de mobilier la comandă.

Din lipsa comenzilor, a ajuns în pragul falimentului, iar soluția unui jaf i s-a părut cea mai ușoară.

Cu un simplu pistol de jucărie de culoare neagră și o pereche de ochelari de soare cumpărați de la Jumbo, plus câteva alte accesorii care să-l facă „incognito” (o barbă și mustață false făcute din părul unei măști de Halloween), el a intrat în agenția BCR de lângă fostul restaurant „Familial”.

Sub amenințarea pistolului de jucărie, a cerut să i se deschidă seiful… dar agenția respectivă nu avea niciun seif. Nu s-a lăsat și a vrut să golească toate casetele de valori ale bancomatelor, dar angajații băncii nu știau codurile de acces.

La un moment dat, funcționarii de la bancă i-au oferit sumele de pe cardurile lor personale, dar „hoțul” a refuzat: „Mie îmi trebuie mulți bani, nu am ce face cu banii ăștia!”.

Într-un final, Vasile Dulap a renunțat la planul său și s-a întors acasă, dezamăgit că nici măcar un jaf nu mai poți face în țara asta.

