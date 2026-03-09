Prima pagină » Actualitate » Tineretul USR îl glorifică pe Ministrul Radu Miruță și-l portretizează ca erou salvator al țării într-un clip care a încins internetul

Tineretul USR îl glorifică pe Ministrul Radu Miruță și-l portretizează ca erou salvator al țării într-un clip care a încins internetul

09 mart. 2026, 17:32, Actualitate

USR Tineret a postat un videoclip pe TikTok care a devenit imediat viral și a stârnit zeci de reacții, cu Radu Miruță, ministrul Apărării, în prim-plan. Tinereul USR l-a glorificat pe Miruță și l-a portretizat ca erou salvator al țării, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Vezi galeria foto
4 poze

Miruță, personaj principal într-un clip devenit viral pe TikTok

În videoclip, pe un fundal în care se observă și steagul României, apare textul: „Nu ți-e teamă? Stai în România.”, urmat de răspunsul: „Nu, pentru că știu cine mă apără”, însoțit de poze cu Radu Miruță. În descrierea postării, USR Tineret a adăugat: Cu el suntem mereu în siguranță”, referindu-se la ministrul Apărării.

USR Tineret a ales și un sound care a dat o notă amuzantă montajului. Videoclipul rulează pe fundalul sonor al piesei „Papaoutai” a artistului Stromae. Traduse în limba română, versurile fac referire la o căutare a figurii protectoare: „Unde e tatăl tău? / Spune-mi, unde e tatăl tău? / Fără măcar să trebuiască să îi vorbească / El știe ce nu e în regulă / Ah, sfânt tată / Spune-mi, unde ești ascuns? / Trebuie să fie de cel puțin o mie de ori de când / Mi-am numărat degetele”.

Cum au reacționat internauții

După cum era de așteptat, secțiunea de comentarii a fost invadată de internauți, mulți dintre ei au crezut, inițial, că videoclipul este un pamflet.

Hahahaha, gluma zilei. Sunteti ok?”/ ”Cel mai tare banc”/”Ați uitat să menționați că e pamflet videoclipul”/ ”Mă faceți să râd”, au fost doar câteva dintre reacțiile utilizatorilor.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Mediafax
Care sunt riscurile prelungirii conflictului militar din Orientul Mijlociu. Impactul estimat asupra consumului și industriei din România
Digi24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Iranul a lovit radarele sistemelor antirachetă ale SUA din Orientul Mijlociu
Mediafax
Scandal în coaliție după introducerea pe furiș în buget a unui mecanism pentru plata datoriilor Primăriei Capitalei
Click
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Descopera.ro
A fost descoperită cauza pentru o mutație genetică misterioasă
ENERGIE „Nu e nimic de temut”. Donald Trump îndeamnă echipajele navelor petroliere să aibă curaj și să traverseze Strâmtoarea Ormuz
19:03
„Nu e nimic de temut”. Donald Trump îndeamnă echipajele navelor petroliere să aibă curaj și să traverseze Strâmtoarea Ormuz
FINANCIAR Șefa FMI lansează un avertisment fără precedent: Pregătiți-vă pentru ceva inimaginabil”
18:57
Șefa FMI lansează un avertisment fără precedent: Pregătiți-vă pentru ceva inimaginabil”
ULTIMA ORĂ Viktor Orban plafonează prețurile la pompă din Ungaria începând de azi. Anunțul oficial al premierului ungar. În România, prețurile sar de 9 lei
18:57
Viktor Orban plafonează prețurile la pompă din Ungaria începând de azi. Anunțul oficial al premierului ungar. În România, prețurile sar de 9 lei
SPORT Sportivii cu dizabilități, ajutor pentru a putea schia în siguranță
18:27
Sportivii cu dizabilități, ajutor pentru a putea schia în siguranță
Câte miliarde de dolari au cheltuit SUA în prima săptămână de război cu Iranul. 4 miliarde s-au dus numai pe muniție. Ce alte costuri au mai fost
18:07
Câte miliarde de dolari au cheltuit SUA în prima săptămână de război cu Iranul. 4 miliarde s-au dus numai pe muniție. Ce alte costuri au mai fost
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 10 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase
17:45
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 10 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Năstase

Cele mai noi

Trimite acest link pe