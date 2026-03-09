Tineretul USR îl glorifică pe Ministrul Radu Miruță și-l portretizează ca erou salvator al țării într-un clip care a încins internetul

USR Tineret a postat un videoclip pe TikTok care a devenit imediat viral și a stârnit zeci de reacții, cu Radu Miruță, ministrul Apărării, în prim-plan. Tinereul USR l-a glorificat pe Miruță și l-a portretizat ca erou salvator al țării, iar reacțiile nu au întârziat să apară.

Miruță, personaj principal într-un clip devenit viral pe TikTok

În videoclip, pe un fundal în care se observă și steagul României, apare textul: „Nu ți-e teamă? Stai în România.”, urmat de răspunsul: „Nu, pentru că știu cine mă apără”, însoțit de poze cu Radu Miruță. În descrierea postării, USR Tineret a adăugat: „Cu el suntem mereu în siguranță”, referindu-se la ministrul Apărării.

USR Tineret a ales și un sound care a dat o notă amuzantă montajului. Videoclipul rulează pe fundalul sonor al piesei „Papaoutai” a artistului Stromae. Traduse în limba română, versurile fac referire la o căutare a figurii protectoare: „Unde e tatăl tău? / Spune-mi, unde e tatăl tău? / Fără măcar să trebuiască să îi vorbească / El știe ce nu e în regulă / Ah, sfânt tată / Spune-mi, unde ești ascuns? / Trebuie să fie de cel puțin o mie de ori de când / Mi-am numărat degetele”.

Cum au reacționat internauții

După cum era de așteptat, secțiunea de comentarii a fost invadată de internauți, mulți dintre ei au crezut, inițial, că videoclipul este un pamflet.

”Hahahaha, gluma zilei. Sunteti ok?”/ ”Cel mai tare banc”/”Ați uitat să menționați că e pamflet videoclipul”/ ”Mă faceți să râd”, au fost doar câteva dintre reacțiile utilizatorilor.

