Recomandarea Băncii Centrale Europene. Câți bani lichizi ar trebui să păstrăm acasă în caz de război

Escaladarea conflictului dintre Statele Unite și Israel împotriva Iranului a declanșat îngrijorare internațională și volatilitate a pieței. Prețurile petrolului au crescut, având un impact direct asupra costurilor benzinei și transportului, în timp ce cetățenii se întreabă cum să-și protejeze banii împotriva unui potențial șoc economic.

Conform raportului BCE „Păstrați calmul și purtați numerar cu dumneavoastră: lecții despre rolul unic al monedei fizice în patru crize”, deținerea a între 70 și 100 de euro de persoană în numerar este suficientă pentru a acoperi nevoile de bază, alimentele, medicamentele și transportul timp de aproximativ 72 de ore, acesta fiind timpul estimat pentru restabilirea normalității după o perturbare gravă a sistemelor financiare sau a infrastructurii digitale, conform larazon.es.

BCE subliniază faptul că numerarul este independent de bancomate, bănci și plăți electronice și își păstrează valoarea chiar și în timpul penelor de curent sau al atacurilor cibernetice. De exemplu, în timpul penei de curent din Spania din aprilie 2025, veniturile din comerțul electronic au scăzut cu 54%, iar utilizarea cardurilor cu 42%, în timp ce bancnotele au continuat să funcționeze normal.

De ce este înțelept să aveți numerar la îndemână acum

Juan Carlos Galindo, expert criminalist în securitate cibernetică, subliniază că banii din bănci sunt în mare parte digitali. Doar între 10% și 20% din fonduri sunt deținute în numerar. Aceasta înseamnă că, dacă mulți oameni încearcă să își retragă banii simultan, din cauza fricii de război sau criză, nu ar exista suficiente bancnote pentru toată lumea, iar băncile ar putea impune restricții temporare sau controale ale capitalului pentru a păstra stabilitatea sistemului financiar.

Menținerea unei rezerve moderate de numerar acasă vă permite să acoperiți situațiile de urgență imediate fără a vă baza pe sistemul bancar, ajutându-vă totodată să faceți față efectelor creșterii prețurilor la bunurile de bază și combustibili, care însoțesc adesea conflictele internaționale.

Recomandări practice

Economisiți cel puțin 70-100 EUR de persoană.

Ajustați suma în funcție de numărul de persoane din gospodăria dumneavoastră.

Păstrați numerarul într-un loc sigur și ușor accesibil.

Nu înlocuiți banii în bancă: numerarul este o măsură preventivă, nu un substitut pentru sistemul financiar.

În perioade de incertitudine economică și geopolitică, deținerea unei rezerve de numerar controlate și sigure oferă liniște sufletească și capacitatea de a răspunde la evenimente neprevăzute, menținând în același timp încrederea în sistemul bancar.

Recomandarea autorului: Plățile cu bani cash ar putea fi limitate. Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă privind utilizarea numerarului