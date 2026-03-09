Câte miliarde de dolari au cheltuit SUA în prima săptămână de război cu Iranul. 4 miliarde s-au dus numai pe muniție. Ce alte costuri au mai fost

Pe măsură ce luptele din Orientul Mijlociu continuă să se intensifice, factura Washingtonului pentru operațiunile pe care Donald Trump le desfășoară în Iran, zilnic, continuă să crească și ea. Tot mai mulți americani au început să se întrebe, acum, cât de mult își permit Statele Unite să mențină atacurile împotriva regimului de la Teheran.

Săptâmâna trecută, agenția Anadolu estima că forțele americane au cheltuit aproximativ 779 de milioane de dolari, sau aproximativ 0,1% din întregul buget al apărării SUA pentru 2026, doar în primele 24 de ore ale ofensivei împotriva Iranului. Potrivit rapoartelor din presă, de atunci însă, suma a crescut considerabil.

Conform jurnaliștilor de la The New York Times, sâmbătă, înalți oficiali ai Pentagonului au declarat în fața Congresului că prima săptămână de război împotriva Iranului a costat Statele Unite nu mai puțin de 6 miliarde de dolari.

4 miliarde de dolari, numai pe muniție

Sursa citată menționează că, aproximativ 4 miliarde de dolari din această sumă totală au fost cheltuiți numai pe muniții și interceptori avansați concepuți pentru a doborî rachetele iraniene.

Oficialii din domeniul apărării au indicat, de asemenea, că vor fi necesare fonduri suplimentare pentru a susține operațiunile neîntrerupte ale SUA și a reface stocurile epuizate.

Potrivit cotidianului american, au fost lovite aproximativ 4.000 de ținte iraniene, inclusiv lansatoare de rachete, nave militare și sisteme de apărare aeriană, ceea ce a erodat semnificativ capacitatea Teheranului de a riposta. Totuși, lupta pare să fie departe de a lua sfârșit. NYT relatează că legiuitorii se pregătesc pentru o cerere de buget suplimentar din partea administrației în următoarele săptămâni.

Criticii au susținut că interceptorii costisitori, unii în valoare de milioane de dolari fiecare, sunt consumați într-un ritm care ar putea pune presiune pe baza industrială de apărare a SUA și ar putea lăsa deficite în alte teatre strategice.

Potrivit analiștilor, rachetele interceptoare americane folosite pentru a doborî rachetele iraniene pot costa milioane de dolari pentru fiecare lansată.

Kent Smetters, directorul Penn Wharton Budget Model (PWBM), a declarat pentru Al Jazeera că războiul ar putea costa SUA 2 miliarde de dolari pe zi în primele etape, dar este puțin probabil ca suma să rămână la fel de mare pe termen lung.

Conform analiștilor de informații open-source și datelor de urmărire a zborurilor militare, de la începutul lunii februarie, SUA par să fi desfășurat peste 120 de aeronave în regiune – cea mai mare creștere a puterii aeriene americane în Orientul Mijlociu de la războiul din Irak din 2003.

Printre desfășurările raportate se numără avioane E-3 Sentry Airborne Warning and Control System (AWACS), avioane de vânătoare stealth F-35 și avioane de superioritate aeriană F-22, alături de avioane F-15 și F-16.

Costurile totale ar putea depăși 65 de miliarde de dolari

Smetters a declarat pentru revista Fortune, pe 2 martie că, în cele din urmă, contribuabilii americani vor suporta greul acestui război și a estimat costul total la 65 de miliarde de dolari.

„PWBM își asumă un risc de creștere mai mare în scenariul Epic Fury. Așadar, un impact direct de 65 de miliarde de dolari asupra contribuabililor este costul probabil pentru operațiunile militare directe, precum și pentru înlocuirea echipamentelor, munițiilor și a altor consumabile”, a spus el. „Dacă războiul durează mai mult de două luni, atunci acest număr crește”, a adăugat el.

Liderul minorităților din Camera Reprezentanților a Statelor Unite, Hakeem Jeffries, a declarat. săptămâna trecută, la Capitol Hill, că președintele Donald Trump „aruncă America într-un alt conflict fără sfârșit în Orientul Mijlociu” și „cheltuie miliarde de dolari pentru a bombarda Iranul”.

„Dar nu găsește niciun ban pentru a face mai accesibilă pentru poporul american vizita la medic atunci când au nevoie”, a spus el. „Nu găsește niciun ban pentru a facilita achiziționarea primei case pentru americanii care muncesc din greu. Și nu găsește niciun ban pentru a reduce cheltuielile cu alimentele ale poporului american.”

Tensiunile din Orientul Mijlociu s-au intensificat de când Statele Unite și Israelul au lansat un atac de amploare asupra Iranului pe 28 februarie, ucigând peste 1.200 de persoane, printre care liderul suprem iranian Ali Khamenei, peste 150 de eleve și înalți oficiali militari.

Iranul a ripostat cu propriile sale atacuri masive care au vizat bazele americane, facilitățile diplomatice și personalul militar din întreaga regiune, precum și mai multe orașe israeliene. Atacurile au continuat să se intensifice.

Conflictul a stârnit îngrijorări cu privire la aprovizionarea globală cu energie, pe fondul unei scăderi drastice a traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, o rută cheie care transportă aproximativ 20 de milioane de barili de petrol pe zi.

