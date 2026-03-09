Prima pagină » Actualitate » „Quietcation”. O altfel de vacanță. Care este nol trend al turiștilor extenuați în 2026

09 mart. 2026, 18:16, Actualitate
Conceptul numit „quietcation” – o combinație între cuvintele englezești „quiet” și „vacation” – devine rapid una dintre cele mai importante tendințe din turismul internațional. Conceptul de „quietcation” a fost prezentat și analizat în cadrul Bursa Internațională de Turism de la Milano, unde specialiștii din turism au explicat că acest tip de călătorie reprezintă o formă de „detoxifiere” mentală și fizică, preia BZI.

Pe scurt, „quietcation” înseamnă vacanțe în care accentul nu mai este pus pe excursii intense, itinerarii încărcate sau experiențe extreme, ci pe liniște, relaxare și deconectare de la stresul cotidian.

Specialiștii spun că această tendință apare într-o perioadă în care tot mai mulți oameni se confruntă cu epuizare profesională, stres constant și o supraîncărcare informațională cauzată de tehnologie. În acest context, vacanțele devin un moment de pauză reală, nu doar o altă listă de activități.

Schimbarea este vizibilă și în comportamentul turiștilor. Platforme populare de planificare a călătoriilor, precum Skyscanner și Expedia, au observat o creștere de aproximativ 50% a cererilor pentru vacanțe liniștite în ultimul an. În același timp, interesul pentru proprietăți care oferă programe de detoxifiere digitală a crescut cu aproximativ 23%.

Aceste date arată că tot mai multe persoane caută vacanțe simple, fără presiunea de a bifa cât mai multe experiențe într-un timp scurt.

Liniștee și sănătate

Numeroase studii arată că liniștea și contactul cu natura au efecte directe asupra sănătății. Specialiștii spun că perioadele de relaxare într-un mediu calm pot reduce nivelul de cortizol – hormonul stresului – și pot îmbunătăți concentrarea și calitatea somnului.

În plus, psihologii subliniază că deconectarea de la tehnologie și de la ritmul alert al vieții cotidiene poate avea un efect similar cu cel al terapiilor de recuperare psihică.

În locul conexiunii permanente la internet, medicii spun că cea mai benefică „conexiune” rămâne cea cu natura.

Un exemplu este filosofia de viață practicată în Norvegia, cunoscută sub numele de Friluftsliv. Acest concept promovează activitățile în aer liber ca mod de a reduce stresul și de a îmbunătăți sănătatea fizică și mentală.

Noua tendință din turism se inspiră tocmai din aceste idei, punând accent pe experiențe simple: plimbări în natură, observarea stelelor, meditație sau relaxare în locuri izolate.

Vacanțele de tip „quietcation” sunt de obicei organizate în destinații liniștite, departe de aglomerația marilor orașe sau a stațiunilor turistice populare. Turiștii aleg cabane izolate, retreat-uri în natură sau centre de wellness unde tehnologia este limitată sau chiar interzisă. În unele cazuri, telefoanele mobile sunt sigilate la sosire, pentru a-i ajuta pe oaspeți să se deconecteze complet.

Platforma italiană ViviExperience a lansat recent un concept numit „Offline Experiences”, o colecție de sejururi de lux fără internet, televizor sau notificări digitale.

Fondatoarea platformei, Gabriella Gianvincenzo, a explicat că liniștea a devenit un nou tip de lux pentru turiștii moderni.

„Aceasta este o nouă poziționare în călătoriile de lux. Tăcerea ca serviciu și absența notificărilor, Wi-Fi-ului sau a televizorului ca lux contemporan”, a declarat ea.

Experiențele propuse includ activități simple și relaxante: observarea stelelor pe timp de noapte, băi de pădure, spa-uri silențioase sau cine la lumina felinarelor. Printre cele mai neobișnuite oferte se numără o noapte petrecută într-o cabană suspendată în copaci sau sesiuni de masaj senzorial în natură.

O tendință care ar putea redefini turismul

Specialiștii din turism spun că „quietcation” nu este doar un trend trecător, ci o schimbare reală în modul în care oamenii aleg să călătorească.

Conceptul se inspiră din metodele de călătorie din trecut, precum pelerinajele medievale sau retragerile monastice, însă este adaptat la stilul de viață modern.

Cercetările realizate de Institutul Karolinska din Stockholm arată că vacanțele pot avea beneficii măsurabile asupra sănătății fizice și mentale. Pornind de la aceste rezultate, în Italia, AIDIT – Asociația Distribuției Turismului – a propus chiar introducerea deductibilității fiscale pentru vacanțele de wellness, ca măsură de prevenție pentru sănătate.

Într-o lume tot mai grăbită și mai conectată la tehnologie, „quietcation” promite să devină una dintre cele mai căutate forme de turism: o vacanță în care oamenii nu mai caută zgomot, aventură sau agitație, ci pur și simplu liniște.

