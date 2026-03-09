„Quietcation”. O altfel de vacanță. Care este nol trend al turiștilor extenuați în 2026

Conceptul numit „quietcation” – o combinație între cuvintele englezești „quiet” și „vacation” – devine rapid una dintre cele mai importante tendințe din turismul internațional. Conceptul de „quietcation” a fost prezentat și analizat în cadrul Bursa Internațională de Turism de la Milano, unde specialiștii din turism au explicat că acest tip de călătorie reprezintă o formă de „detoxifiere” mentală și fizică, preia BZI.

Pe scurt, „quietcation” înseamnă vacanțe în care accentul nu mai este pus pe excursii intense, itinerarii încărcate sau experiențe extreme, ci pe liniște, relaxare și deconectare de la stresul cotidian.

Specialiștii spun că această tendință apare într-o perioadă în care tot mai mulți oameni se confruntă cu epuizare profesională, stres constant și o supraîncărcare informațională cauzată de tehnologie. În acest context, vacanțele devin un moment de pauză reală, nu doar o altă listă de activități.

Schimbarea este vizibilă și în comportamentul turiștilor. Platforme populare de planificare a călătoriilor, precum Skyscanner și Expedia , au observat o creștere de aproximativ 50% a cererilor pentru vacanțe liniștite în ultimul an. În același timp, interesul pentru proprietăți care oferă programe de detoxifiere digitală a crescut cu aproximativ 23%.