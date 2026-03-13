Bătaie cu parul pe un teren de fotbal din județul Călărași: „Dă-i, bă! Nu-l lăsa!”. S-a lăsat cu multe mandate de arestare

13 mart. 2026, 19:09, Actualitate

Scene cu violență s-au petrecut duminică, 8 martie 2026, în Valea Argovei, județul Călărași, la un meci din Liga 5. Acolo, s-au emis nu mai puțin de 12 mandate de arestare.

Două grupări de bărbați s-au luat la bătaie pe terenul de fotbal, la meciul dintre ACS Viitorul Valea Argovei 2023 și AS Atletic Dorobanțu. Echipa gazdă a câștigat meciul la „masa verde”, iar partida conta în campionatul din Liga a 5-a, Seria Vest.

Astfel, ntr-o filmare făcută din micuța tribună, se poate vedea cum mai mulți bărbați își împart pumni, picioare, dar și lovituri cu parul, în vreme ce jucătorii se refugiaseră la marginea terenului.

Un bărbat îmbrăcat în negru îl aștepta cu un par pe un altul care purta o geacă portocalie. Cel în geacă portocalie era însoțit de mai mulți „coechipieri” și i-au aplicat mai multe lovituri rivalului, până ce și grupul acestuia se alătură altercației. Apoi, s-a iscat o bătaie generală.

Pe fundal se pot auzi și strigăte de încurajare, „Dă-i, bă! Nu-l lăsa!”, precum și țipetele disperate ale copiilor din tribună. Conflictul în cauză ar fi avut loc între o grupare de localnici și alta din satul Răzvani, potrivit contului de facebook marianbadea.ro. S-a lăsat cu 12 mandate de arestare.

