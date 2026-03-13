Circ în Consiliul Local Slatina, după votul de interzicere a păcănelelor. Aleșii locali s-au înjurat, s-au filmat și puțin a lipsit să se ia și la bătaie

A fost un real circ la Consiliul Local al Municipului Slatina, după ce s-au interzis jocurile de noroc. Oamenii s-au arătat revoltați de faptul că nu mai au păcănele în orașul lor. Mai mulți cetățeni, angajați și reprezentanți ai sălilor de jocuri de noroc s-au certat și au strigat cuvinte grele primarului.

„Sunteți mulțumiți că ne-ați lasăt pe drumuri? Unde a plecat domn primar, face vreun Tik Tok? 3 primari a avut Slatina: unul cu tablourile, un drogat și tu cu Tik-Tok-ul. Nesimțiților. Clica de golani. Rușine să vă fie!”, au strigat oamenii.

Consiliul Local Slatina a aprobat azi, într-o ședință extraordinară, un proiect inițiat de primarul Mario De Mezzo prin care sunt interzise activitățile de jocuri de noroc și pariuri sportive în municipiu, excepție făcând cele de tip loto organizate de Loteria Română. Această măsură face ca Slatina să devină primul municipiu din România care adoptă o astfel de decizie, iar sălile de jocuri și agențiile de pariuri vor dispărea treptat din oraș în următorul an, pe măsură ce expiră autorizațiile de funcționare.

