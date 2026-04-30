Ce îi spunea Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a lui Ilie Bolojan, lui Florin Cîțu acum 5 ani, când era în aceeași situație cu Bolojan

Ioana Dogioiu, actuala purtătoare de cuvânt a Guvernului Bolojan, a transmis un mesaj clar premierului liberal Florin Cîțu, în 2021, în calitate de jurnalist, în care îi cerea să-și dea demisia. La acel moment, mai multe partide au depus două moțiuni de cenzură pentru demiterea lui Cîțu, o situație similară cu cea în care se află, azi, Ilie Bolojan.

Istoria se repetă, la numai cinci ani de la demiterea fostului premier liberal Florin Cîțu în 2021. Actorii s-au schimbat, taberele s-au schimbat, dar personajele au rămas aceleași.

„Greu de crezut că acest guvern în frunte cu premierul Cîțu mai are vreo șansă să scape”

Asemenea premierului Bolojan în prezent, și Florin Cîțu s-a aflat în situația în care mai multe partide au inițiat o moțiune de cenzură pentru demiterea sa. În 2021, PSD, pe de o parte, și AUR alături de USR Plus, de cealaltă parte, au depus fiecare câte o moțiune de cenzură pentru demiterea premierului Cîțu.

Ioana Ene Dogioiu a comentat, la acel moment, criza politica în care se afla țara noastră, o situație foarte similară celei din prezent.

„Greu de crezut că acest guvern în frunte cu premierul Cîțu mai are vreo șansă să scape de concediere prin moțiune de cenzură”, scria Dogiou într-un articol din 2021, pentru Spot Media.

„Mă întreb dacă PNL nu pricepe că dl Cîțu îi duce în cap”

Și la acel moment, au existat membrii PNL care au strâns rândurile în jurul premierului Florin Cîțu, la fel cum mulți liberali o fac, la momentul actual, cu Ilie Bolojan.

Ioana Dogioiu a comentat această strategie a PNL-ului de a se agăța de putere, prin impunerea, cu orice preț, a unui lider care trage în jos întreaga formațiune. Viitoarea purtătoarea de cuvânt a Guvernului remarca, la vremea aceea, că liberalii se îndreaptă sigur către „dezastru”.

„Mă întreb dacă PNL nu pricepe că dl Cîțu îi duce în cap, că sunt în picaj, că un guvern minoritar nu ar însemna doar toate funcțiile și toți banii, ci și toată răspunderea politică pentru dezastru”, mai preciza jurnalista Ioana Dogiou.

„Este antitalent politic și de comunicare”

Ioana Dogoiu argumenta că premierul liberal Florin Cîțu eșuase în funcția de premier, în urma unor decizii politice neinspirate, care au atras antipatia cetățenilor, dar și a principalelor partide politce. „Este antitalent politic și de comunicare”, scria Ioana Dogioiu, atribute pe care mulți le atribuie și actualului premier.

„Și evidența este că dl Cîțu nu mai poate conduce un guvern stabil cu o majoritate solidă în spate. E simplu, e matematic. A avut șansa domniei sale, a ratat-o pentru că este antitalent politic și de comunicare. Îl mai lasă și nervii, după cum s-a văzut la conferința de presa de marți”, a mai menționat Ioana Ene Dogioiu.

„Soluția e simplă: alt premier. Ceasul deja ticăie”

„Soluția e simplă: alt premier imediat după căderea Guvernului, refacerea coaliției și punerea pe treabă serioasă.

Orice alt tertip procedural, cu desemnări respinse, cu presiunea anticipatelor, cu proceduri pe la CCR, înseamnă costuri imense pentru România. Incalculabile. Ceasul deja ticăie„, concluziona Dogioiu.

În prezent, în locul lui Cîțu, este Ilie Bolojan prim-ministru și șef al PNL-ului, iar în tabăra adversă se află AUR și PSD, cu o moțiune de cenzură pentru demiterea guvernului. La data de 5 mai ar urma să aibă loc votul decisiv. La momentul de față, moțiunea a strâns peste 250 de semnături, îndeajuns pentru ca Ilie Bolojan să părăsească Palatul Victoria.

