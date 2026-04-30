Ion Cristoiu: „Mugur Isărescu a devenit proprietar pe BNR. Acesta a intervenit penal de 2 ori în situații politice”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum BNR nu trebuie să se implice în politică, sub nicio formă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Ce treabă are BNR-ul cu politica? El (n.r. Eugen Rădulescu) a clămpănit și nu avea voie. Domnul Mugur Isărescu, care din 1990 e șef, a devenit proprietarul BNR, dacă ai observat. A intervenit de două ori în chip penal, manevrând cursul euro. Prima dată a fost anul trecut, după ce a intrat în turul al doilea Simion, el imediat a și crescut euro pe care îl ținuse până atunci sub control. Că el ține sub control cursul euro…”

