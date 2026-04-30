Ion Cristoiu: „Mugur Isărescu a devenit proprietar pe BNR. Acesta a intervenit penal de 2 ori în situații politice”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum BNR nu trebuie să se implice în politică, sub nicio formă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum BNR nu trebuie să se implice în politică, sub nicio formă. Acesta a început prin a spune că Mugur Isărescu, Guvernatorul BNR, este patron al băncii după atâția ani de șefie. Jurnalistul susține că Isărescu a intervenit penal în politică prin manevrarea cursului euro în proximitatea crizelor politice din România.
„Ce treabă are BNR-ul cu politica? El (n.r. Eugen Rădulescu) a clămpănit și nu avea voie. Domnul Mugur Isărescu, care din 1990 e șef, a devenit proprietarul BNR, dacă ai observat. A intervenit de două ori în chip penal, manevrând cursul euro. Prima dată a fost anul trecut, după ce a intrat în turul al doilea Simion, el imediat a și crescut euro pe care îl ținuse până atunci sub control. Că el ține sub control cursul euro… Prefața a fost făcută tot de același Eugen Rădulescu, care este consilierul personal al lui Isărescu. Toate sunt pe ideea că ce nenorocire este dacă… Și acum a făcut același lucru. El nu este Poporul Român, el este un penal. Data trecută, George Simion trebuia să îi facă plângere penală. Nu a crescut euro de anul trecut. Cum sunt alegeri, cum crește și euro. Banca Națională a unei țări nu are ce căuta într-o bătălie politică. Consilierul personal, că-i consilierul lui, trebuia dat afară. A făcut aceleași declarații și anul trecut. Anul trecut, Mugur Isărescu, după ce a intrat ăla în turul al doilea, a crescut și a vorbit, a clămpănit ăsta, a crescut euro. De atunci n-a crescut și acuma crește din nou.”, a explicat jurnalistul.