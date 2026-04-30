Ciprian Ciucu „s-a jucat” cu AI la Primărie. Ce a descoperit edilul

Primarul Ciprian Ciucu a mărturisit că a rămas impresionat de instrumentele de inteligență artificială. Edilul Bucureștiului spune că a testat așa cum trebuie AI în activitatea administrativă și susține că rezultatele sunt „fabuloase”.

Ciprian Ciucu „s-a jucat” cu AI la Primărie

Ciprian Ciucu a povestit într-o postare pe Facebook cum a experimentat recent utilizarea inteligenței artificiale în activitatea de la primărie. Acesta susține că a folosit două tipuri de aplicații AI pentru a analiza date și pentru a crea concepte digitale, concluzionând că tehnologia poate deveni un instrument esențial pentru administrația publică.

„Încerc să mă țin la curent cu tehnologia, după o vârstă, dacă nu ești atent/ă, rămâi în urmă fără să îți dai seama.De când am doar funcții de conducere și nu mai lucrez eu direct pe documente, să culeg și să analizez date, să scriu rapoarte etc. îmi era teamă că-mi ies din mână. Acum sunt beneficiar de documente și sunt bombardat cu informații disparate și dispersate. Unii funcționari îmi dau chiar „tone” de informații, în ideea de a nu vedea pădurea din cauza copacilor.Mi-am dezactivat abonamentul la ChatGpt și mi-am făcut unul la Claude. AI-ul este game changer. E fabulos. M-am „jucat” cu două proiecte. Unul în „chat” și unul în „artifacts”. Primul, am luat Excelul cu situația cu miilor de imobile (linii în Excel) ale Admin. Fondului Imobiliar din care nu înțelegeam nimic și i-am cerut „Sintetizează, analizează, găsește conexiuni logice și prezintă-mi datele statistic.”. Am înțeles politicile și deciziile luate în acest domeniu în ultimii 20 de ani, ceea ce nu a reușit să-mi explice niciun funcționar public până acum. Cel de-al doilea (în artifacts), i-am cerut să-mi facă un mockup pentru site-ul PMB, folosind ca inspirație și structura site-ul Primăriei Sectorului 6. Fa-bu-los!”

Testarea continuă și „mâine”

Primarul Ciucu spune că analiza nu se va termina aici, iar cu ocazia liberului de 1 Mai, va însărcina AI cu documente pe care „nu le citește nimeni”.

„Mâine, dacă tot este liber o să îi dau să-mi sintetizeze din zecile de strategii stufoase pe care nu le citește nimeni și vom face împreună un mic exercițiu: coerentizare a strategiilor și de planificare strategică. Am mai zis-o în urmă cu câțiva ani… Un primar este dator să învețe permanent. Și să înțeleagă profund ceea ce are de condus”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

