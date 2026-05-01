Acuzații grave în cazul accidentului în care un șofer de 77 de ani a intrat cu mașina în mai multe persoane, la un târg, iar o femeie a murit la spital: „A apăsat intenționat pe accelerație. A avut un acces de furie”

Nicolae Oprea
Maria (dreapta) a murit la spital în urma rănilor suferite în accident

Una dintre victimele accidentului de la Mănăstirea, Călărași, unde un bărbat a intrat cu mașina în mai multe persoane, a murit la spital, din cauza rănilor, după aproape 10 zile de la tragicul incident. Maria a fost înmormântată miercuri, iar familia ei lansează acuzații grave, atât la adresa celui care a produs accidentul, cât și asupra celor care anchetează dosarul de ucidere în culpă. Avocatul Radu Sora, ginerele femeii care a murit în urma accidentului, a ajuns la concluzia că George Tortolea, cel care a produs tragedia, ar fi avut un acces de furie în momentul accidentului și ar fi apăsat intenționat pe accelerație în interiorul târgului.

Una dintre victimele accidentului cumplit de acum două săptămâni, de la târgul municipal din Mănăstirea, este avocata Aniela Sora.

Aceasta se afla la târg alături de mama sa atunci când au fost lovite din plin de autoturismul condus de George Tortolea, în vârstă de 77 de ani.

Bărbatul care a produs accidentul a rămas la fața locului

Aniela (41 de ani) a avut zile și a scăpat cu câteva hematoame. Mama ei, însă, a ajuns în stare gravă la spital și s-a prăpădit după aproape 10 zile.

Ginerele victimei: „Lumea a spus că șoferul era nervos”

Soțul Anielei, și ginere al victimei, a declarat pentru Gândul că ancheta este un adevărat fiasco.

„Cel care a produs accidentul a spus că a confundat frâna cu accelerația, după ce a încercat să evite o mașină în dreapta. Ce mi s-a povestit mie de către oamenii de la fața locului când am ajuns acolo este cu totul diferit. Chiar există la dosar declarații, potrivit cărora bărbatul de la volan a lovit o mașină, apoi a oprit 3-4 secunde, iar ulterior a plecat în trombă. Lumea a spus că era nervos. Acțiunea lui a continuat, și s-a înfipt în altă mașină, în timp ce sub autoturism era soția mea, împreună cu mama ei”, a declarat pentru Gândul avocatul Radu Sora.

Potrivit acestuia, George Tortolea, bărbatul de 77 de ani care a generat tragedia de la Mănăstirea, a reușit să producă o panică foarte mare la fața locului.

„Lumea era foarte speriată pentru că el a continuat să accelereze foarte mult mașina. Oamenii de la fața locului au împins mașina, ca să nu strivească victimele de sub autoturism, respectiv pe soția mea și pe mama acesteia. Concluzia mea este că a avut un acces de furie, pentru că asta a spus toată lumea. A apăsat intenționat pe accelerație. Iar acest acces de furie a ținut până la aproape de un minut”, spune Radu Sora.

„Șoferul care a produs tragedia a plecat liniștit acasă”

Avocatul mai afirmă că nu înțelege cum șoferul care a lovit 5 persoane „a plecat liniștit acasă”.  Sora acuză erori grave în ancheta acestui caz, unde mai mulți martori-cheie nu ar fi fost audiați.

„Este strigător la cer ca un om care lovește 5 persoane pleacă liniștit acasă fără niciun fel de măsură. Persoana care a fost cu el în mașină nu a fost audiată. Era o persoană-cheie. La fața locului era un domn care vinde flori. Și săptămâna asta era acolo, și nimeni nu a venit la el. Această persoană a văzut tot, cum s-a petrecut tot incidentul. Nimeni nu l-a audiat. Este o combinație de incompetență, dar este posibil să fie și influență”, mai spune Radu Sora pentru Gândul.

Acesta acuză întârzieri și în intervenția medicilor.

Împotriva lui George Tortolea nu există o măsură preventivă

„La 8.30 a fost accidentul, la 12 și ceva a plecat elicopterul cu mama soției. Este foarte mult timp”, conchide avocatul.

Maria Vera a fost înmormântată în urmă cu două zile, în București Avea 63 de ani și abia ieșise la pensie…

Reprezentanții Parchetului de la lângă Judecătoria Oltenița au precizat pentru Gândul că în acest caz se desfășoară cercetări față de infracțiunea de ucidere din culpă. În ceea ce-l privește pe Goerge Tortolea, bărbatul care a produs tragedia, împotriva acestuia nu există în prezent nicio măsură preventivă.

Accidentul s-a produs pe 19 aprilie 2026, în localitatea Mănăstirea, județul Călărași, în timpul unui târg săptămânal.

Varianta inițială indica o posibilă eroare de condus: șoferul ar fi mărturisit că a încurcat pedalele și ar fi pierdut controlul mașinii, lovind mai multe persoane și autoturisme.

