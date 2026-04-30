Ion Cristoiu: „Din 1990 mi s-a oferit de foarte multe ori conducerea TVR-ului. Ce poate să-mi propună cineva? Să muncesc mai mult”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre faptul că încă din 1990 i-a fost oferită de multe ori conducerea TVR-ului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „La cotidian e mult mai ușor de lucrat, că se face mai repede. Eu sunt foarte bun pe săptămânale. Au fost mai bune decât Evenimentul Zilei. La cotidian te duce realitatea, îți scrie ea materialele. La săptămânal trebuie să inventezi tu. Trebuie să găsești materiale în permanență… La cotidian mai merg coțofenele. La săptămânal îți trebuie oameni care știu să scrie.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre faptul că încă din 1990 i-a fost oferită de multe ori conducerea TVR-ului. Acesta se întreabă ce ar putea să îi propună cineva. Jurnalistul vorbește și despre calitățile sale de scriere. Era specializat pe săptămânale. Scriitorul afirmă că realizarea materialelor cotidiene este mult mai ușoară comparativ cu cea a săptămânalelor. El subliniază că la acest tip de material trebuie să aduci mereu subiecte noi. Cristoiu mai spune că la materialele săptămânale ai nevoie de oameni buni care știu cu adevărat să scrie.