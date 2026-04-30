Președintele FIFA anunță că Iranul va putea juca la Cupa Mondială din SUA în ciuda războiului

Donald Trump a declarat la o conferință de presă de la Casa Albă că nu-i poartă pică Iranului la Cupa Mondială.

Un reporter i-a adus la cunoștință lui Trump că FIFA va permite echipei naționale de fotbal a Iranului să joace la Cupa Mondială din SUA.

Președintele a spus:

„Dacă Gianni a spus asta, mie îmi convine. Gianni Infantino – asta este o treabă bună”.

SUA sunt în război cu Iran din 28 februarie 2026. Au existat voci din administrația prezidențială care au propus ca echipa națională de fotbal a Iranului să fie descalificată.  S-a propus chiar înlocuirea cu echipa Italiei.

Dar președintele Trump n-a făcut presiuni pentru descalificarea echipei Iranului, așa cum s-a procedat pe durata președinției lui Joe Biden, când echipei de fotbal ale Rusiei  i s-a interzis să joace la Campionatul Mondial de Fotbal din Qatar în 2022 după invadarea Ucrainei.

La Jocurile Olimpice, atleții din Belarus și Rusia au avut interdicție să defileze cu drapelele lor naționale, fiind obligați să concureze ca „echipe neutre”.

Atleților din Israel, țară aflată în război în Fâșia Gaza din 2023, li s-au permis să defileze cu drapelul național în ciuda regulamentului privind „Armistițiul Olimpic”.

Sursa Video: White House

Sursa Foto: Hepta

