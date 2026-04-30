Robotul Sophia a susținut primul concert de muzică clasică

Robotul umanoid Sophia a susținut primul concert de muzică clasică la Hong Kong, pe 29 aprilie 2026, la Orchestra Simfonică a Universității Baptiste.

Sophia a fost construit ca robot social și activat din 14 februarie 2016, de către compania Hanson Robotics din Hong Kong. Compania este condusă de David Hanson.

Robotul a fost modelat după regina egipteană Nefertiti, actrița britanică Audrey Hepburn și soția inventatorului, Amanda Hanson.

În 2017, Sophia a primit cetățenie din partea Arabiei Saudite și titlul de campion al Inovației din partea Programului de Dezvoltare al ONU.

