Robotul Sophia a susținut primul concert de muzică clasică

Robotul Sophia a susținut primul concert de muzică clasică

Robotul umanoid Sophia a susținut primul concert de muzică clasică la Hong Kong, pe 29 aprilie 2026, la Orchestra Simfonică a Universității Baptiste.

Sophia a fost construit ca robot social  și activat din 14 februarie  2016, de către compania Hanson Robotics din Hong Kong. Compania este condusă de David Hanson.

Robotul a fost  modelat după regina egipteană Nefertiti, actrița britanică Audrey Hepburn și soția inventatorului, Amanda Hanson.

În 2017, Sophia a primit cetățenie din partea Arabiei Saudite și titlul de campion al Inovației din partea  Programului de Dezvoltare al ONU.

