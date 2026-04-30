Ion Cristoiu: „Bolojan este un om care, deocamdată, nu a căzut. Evoluția lui a fost una în continuă creștere, ceea ce e periculos”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre parcursul lui Ilie Bolojan.

Într-o emisiune realizată de Marius Tucă, jurnalistul Ion Cristoiu analizează parcursul politic al lui Ilie Bolojan. El îl descrie ca pe un „personaj” aflat într-o ascensiune rapidă, dar încă netestată complet.

Evoluție fulminantă, dar instabilă

Cristoiu spune că Ilie Bolojan are o evoluție foarte rapidă. Urcarea lui este clară, vizibilă și puternică. Aproape fulminantă. Totuși, această ascensiune vine cu un risc important. În politică, urcările rapide pot fi instabile și imprevizibile.

Marius Tucă: „Ce fel de personaj este Bolojan? Adică, unde l-ați încadra ca personaj, dintr-o carte, dintr-una dintre miile de cărți pe care le-ați citit? Ce personaj este acesta?” Ion Cristoiu: „Un om care nu a căzut. Are o evoluție fulminantă, dar periculoasă”

Riscul căderii în politică Publicistul spune că, în momentele grele, oamenii din jur dispar: „Se face gol în jurul tău”. Pentru a susține ideea, el amintește căderea mareșalului Ion Antonescu și arată cât de repede se poate pierde puterea și sprijinul din jur.

„Am scris un eseu despre cădere. Se face gol în jurul tău. Când a căzut mareșalul, Mariei Antonescu i-au tăiat lumina. Au tâmpit? De ce trebuia să-i taie lumina?” , întreabă Ion Cristoiu