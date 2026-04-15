BNR a anunțat cu cât a crescut datoria externă a României, în primele 2 luni ale anului 2026

BNR a anunțat cu cât a crescut datoria externă a României, în primele 2 luni ale anului 2026

Datoria externă totală a României a crescut cu 1,5 miliarde de euro, până la 229,9 miliarde de euro, în primele două luni ale acestui an, arată datele publicate miercuri de BNR, potrivit Mediafax.

Așadar, în perioada ianuarie-februarie 2026, datoria externă totală a crescut cu 1,5 miliared de euro, până la 229,9 miliarde de euro, a indicat BNR.

Datoria externă pe termen lung a însumat 182,5 miliarde euro la 28 februarie 2026, fiind în creștere cu 1,2% față de 31 decembrie 2025, iar datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 28 februarie 2026 nivelul de 47,4 miliarde euro, în scădere cu 1,5 la sută față de 31 decembrie 2025.

De asemenea, rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 12,9 la sută în perioada ianuarie-februarie 2026, în comparație cu 18,4 la sută în anul 2025. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 28 februarie 2026 a fost de 6,7 luni, în comparație cu 6,0 luni la 31 decembrie 2025.

Pe termen scurt, gradul de acoperire a datoriei externe, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 28 februarie 2026, a fost de 107,3 la sută, în comparație cu 104,4 la sută la 31 decembrie 2025.

În intervalul ianuarie-februarie 2026, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3,1 miliarde de milioane euro, în comparație cu 3,6 miliarde euro în perioada ianuarie-februarie 2025. În structura sa, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 932 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mic cu 225 milioane euro, iar balanța veniturilor primare și cea a veniturilor secundare au avut deficite mai mari cu 251 milioane euro, respectiv cu 9 milioane euro.

În ce privește investiţiile directe ale nerezidenţilor în România, acestea au însumat 1 128 milioane euro (comparativ cu 854 milioane euro în perioada ianuarie – februarie 2025), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) au totalizat valoarea netă de 1 180 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 52 milioane euro.

Mediafax
