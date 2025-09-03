Bogdan Mîndrescu revine la conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București. Mandatul său începe cu data de 3 septembrie

Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti l-a desemnat în funcţia de director general al CNAB pe Bogdan Mîndrescu. Numirea s-a făcut în baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.
Bogdan Mîndrescu revine la conducerea Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti. Acesta a mai deținut această funcție în perioada aprilie 2017-februarie 2018.
Timp în care au fost implementate mai multe proiecte de anvergură, în acest sector de activitate:
Selecția sa, la conducerea CNAB a fost făcută de către un expert, specializat în selecția de personal pentru poziții de top management.
Mandatul său începe cu data de 3septembrie 2025 și este de 4 ani.
Bogdan Mîndrescu are 38 de ani și este absolvent al mai multor forme de învățământ superior și specializări:
Acesta a mai deținut și funcțiile de președinte și vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București, a fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, consilier al ministrului Fondurilor Europene, director de cabinet al ministrului Transporturilor și Infrastructurii, consultant la Cabinetul Președintelui-Director General al Societății Române de Televiziune SRTv, director de cabinet al secretarului de stat din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, etc.
Sursă foto Facebook Bogdan Mândrescu
