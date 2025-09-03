Bogdan Mîndrescu revine la conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București. Mandatul său începe cu data de 3 septembrie

Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti l-a desemnat în funcţia de director general al CNAB pe Bogdan Mîndrescu. Numirea s-a făcut în baza prevederilor OUG nr. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Bogdan Mîndrescu revine la conducerea Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti. Acesta a mai deținut această funcție în perioada aprilie 2017-februarie 2018.

Timp în care au fost implementate mai multe proiecte de anvergură, în acest sector de activitate:

s-au realizat lucrări de amploare la Pista de decolare/aterizare nr. 1 a Aeroportului Internațional Henri Coandă București;

au fost reparate căile de rulare și platformele de parcare a aeronavelor;

s-au optimizat fluxurile de sosiri și plecări, care au fost reconfigurate radical, ceea ce a condus la reducerea semnificativă a timpilor de așteptare în aeroport;

a crescut capacitatea de procesare a pasagerilor la ghișeele de control de frontieră;

s-a modernizat controlul pasagerilor și bagajelor de mână, prin instalarea unor noi sisteme specifice;

s-a realizat lărgirea drumurilor de acces în aeroport, etc.

Selecția sa, la conducerea CNAB a fost făcută de către un expert, specializat în selecția de personal pentru poziții de top management.

Mandatul său începe cu data de 3septembrie 2025 și este de 4 ani.

Cum arată CV-ul profesional al directorului CNAB

Bogdan Mîndrescu are 38 de ani și este absolvent al mai multor forme de învățământ superior și specializări:

Master în Management Aeronautic – Facultatea de Inginerie Aerospațială, Universitatea Politehnică București.

Facultatea de Administrație și Afaceri – Administrarea Afacerilor, Universitatea București,

Facultatea de Drept și Științe Juridice, Universitatea Dimitrie Cantemir,

Institutul Diplomatic Român,

Master în Integrare și Afaceri Europene, Universitatea Dimitrie Cantemir.

Acesta a mai deținut și funcțiile de președinte și vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Aeroporturi București, a fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, consilier al ministrului Fondurilor Europene, director de cabinet al ministrului Transporturilor și Infrastructurii, consultant la Cabinetul Președintelui-Director General al Societății Române de Televiziune SRTv, director de cabinet al secretarului de stat din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, etc.

Sursă foto Facebook Bogdan Mândrescu

