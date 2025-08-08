Curtea de Conturi acuză: Autoritatea Aeronautică Civilă a păgubit bugetul statului cu aproape 8 milioane de lei

Autoritatea Aeronautică Civilă Română este acuzată de Curtea de Conturi că a păgubit bugetul statului cu aproape 8 milioane de lei, potrivit unui raport de audit publicat pe site-ul instituției. Curtea de Conturi arată în raport că Autoritatea Aeronautică a refuzat să vireze la bugetul statului în 2023 suma de 7,8 milioane de lei, adică jumătate din profitul net obținut în anul precedent.

Toate companiile de stat și regiile autonome erau obligate la acel moment, potrivit Curții de Conturi, să vireze la bugetul statului aceste sume.

În plus, Curtea de Conturi acuză conducerea Autorității Aeronautice că a plătit suma de aproape un milion de lei unui fost angajat pe care l-a concediat, iar instanța a decis că e vorba despre ”hărțuire”.

Autoritatea Aeronautică Civilă Română este condusă din 2021 de directorul general Nicolae Stoica.

Stoica Nicolae, înainte de a fi numit director la AACR, a ocupat funcția de director operațiuni aerodrom în cadrul Companiei Naționale Aeroporturi București unde avea ca atribuții, administrarea platformei și a conceptului de operare pe AIHCB, intervenția pentru salvarea victimelor și stingerea incendiilor, în limitele de competență legale stabilite pentru administratorul aerodromului, activitățile de deszăpezire/degivrare pentru asigurarea disponibilității suprafeței de mișcare și asigurarea fluenței procesării pe fluxurile de pasageri/bagaje/marfă în limitele de competență ale CN Aeroporturi București.

În 2021, potrivit contractului de mandat, Nicolae Stoica primea o remunerație formată dintr-o indemnizație lunară fixă în cuantum de 40.632 de lei. Începând cu data 18 ianuarie 2021, Consiliul de Administrație al Autorității Aeronautice Civile Române l-a numit pe Stoica Stoica în funcția de director general provizoriu al AACR.

