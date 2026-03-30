Bolojan îl ironizează pe Grindeanu pentru criticile programului SAFE: a fost discutat în interiorul Guvernului, a fost aprobat în CSAT. Grindeanu acuză că nu știe cum se cheltuiesc 12 miliarde de euro

Ilie Bolojan îl ironizează pe Sorin Grindeanu pentru criticile programului SAFE. Spune că programul a fost discutat în interiorul Guvernului și aprobat în CSAT. De cealaltă parte, Sorin Grindeanu acuză că nu știe cum se cheltuiesc 12 miliarde de euro.

„Programul Safe a fost discutat în interiorul guvernului, a fost aprobat in CSAT si este in curs de derulare de ministerele titulare. Deci nu vad nicio problemă pe tema asta”.

Referitor la Sorin Grindeanu, premierul Ilie Bolojan a fost întrebat și dacă cei doi s-au întâlnit „bărbătește”. Premierul a spus că întâlnirile cu Grindeanu au fost doar în ședințele de coaliție.

„Ne-am întâlnit în ședințele de coaliție, dar o discuție nu a avut loc. În afara ședinței de coaliție, lucrurile se complică: se escaladează cu atacuri, cu critici. Am încercat să mă concentrez pe problemele grave, nu am mai avut nici energiile personale să mă mai ocup de această chestiune. S-a escaladat cu această tensiune, lucrurile par să meargă tot în direcția escaladării și e posibil să avem o criză în perioada următoare. Lucrurile grave necesită rezolvare, ele nu se rezolvă dacă un om pleacă. Am mai fost întrebat dacă plec. România, în momentul de față, nu are nevoie de o criză, numai de asta nu avem nevoie. Fiecare partid poate să decidă. Dacă un partid decide să schimbe ministrul sau premierul, atunci trebuie să îl decidă acel partid. România nu are nevoie de un guvern minoritar”, a mai spus Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu: „ Vă spun că nu ştiu nimic despre acest program”

Amintim că, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat sâmbătă lipsa de transparență din partea partenerilor de coaliție în ce privește programul european SAFE, afirmând că, deși ocupă funcția de președinte al Camerei Deputaților, nu cunoaște destinația majorității fondurilor alocate prin acest mecanism.

El a făcut declarațiile la Târgoviște, în cadrul Conferinței Județene a Ligii Aleșilor Locali Dâmbovița.

„Nu îmi face plăcere să aflu pe surse despre acest program numit SAFE. Şi spun lucrul acesta aici, la dumneavoastră, în judeţ, în Dâmboviţa. Acest program, de nu ştiu dacă e de înarmare cât de a folosi o sumă de vreo 16 miliarde pentru industria de apărare. Eu, ca preşedinte al Camerei Deputaţilor, al treilea om în stat, vă spun că nu ştiu nimic despre acest program. În afară de 4 miliarde din 16 care merg în mobilitate militară şi se construiesc autostrăzi, restul de 12 miliarde nu ştiu unde merg. Şi sunt bani luaţi cu împrumut, trebuie daţi înapoi tot de poporul român, nu de Ilie Bolojan sau de Miruţă”, a afirmat Grindeanu. „Şi pot să înţeleg că de unu, două, trei miliarde merge şi facem, să spunem, shopping. Dar de restul opt – nouă miliarde trebuie să investim în industria de apărare. Şi dumneavoastră aici, în judeţ, aveţi uzine de apărare. Cine ştie astăzi, în afară de o mână de oameni, ţinut la ascuns acest lucru, unde merg aceste miliarde? Pe care tot noi trebuie să le plătim înapoi”, a mai susţinut Sorin Grindeanu.

Ce este programul SAFE

Programul SAFE (Security Action for Europe) este un instrument financiar al Uniunii Europene, garantat din fonduri comunitare. Acesta sprijină statele membre care doresc să investească în industria de apărare prin achiziții publice comune, axate pe capabilități militare prioritare și infrastructură de uz dual, conform Ministerului Apărării Naționale.

