Prima pagină » Știri politice » Secretarul General din PSD anunță debarcarea iminentă a lui Ilie Bolojan

În urmă cu scurt timp, Claudiu Manda, care ocupă funcția de Secretar General în PSD, anunță debarcarea iminentă a lui Ilie Bolojan. Într-o postare pe o rețea de socializare, din cursul serii de luni, 30 martie 2026, acesta susține că se dorește continuarea într-o direcție a unei guvernări pro-europene.

Însă, susține el, cu un „premier capabil să ia la timp decizii majore care să protejeze românii și economia”. Secretarul General din PSD a mai spus că nu mai poate exista o cale de funcționare ca până acum.

„Când 8 din 10 români spun că direcția guvernării este greșită, a vorbi despre necesitatea stabilității este sinonim cu a persevera într-un dezastru! Am vorbit în ultimele patru zile cu peste 20 dintre filialele PSD și se întrevede o concluzie clară! Nu putem continua să fim parte a unui act de guvernare care întârzie mereu să ia decizii în favoarea celor slabi (iar amânarea reducerii accizelor la carburanți este definitorie), dar grăbește măsurile în sprijinul celor mai bogați.. Vrem să continuăm într-o guvernare pro-europeană, dar cu un premier capabil să ia la timp decizii majore care să protejeze românii și economia. Nu mai putem funcționa ca până acum de dragul unei stabilități iluzorii, care ne afundă-n crize, sărăcie și suferință!”, scrie Claudiu Manda pe Facebook.

Claudiu Manda: „Rămânem dedicați valorilor europene”

Secretarul General din PSD a continuat să menționeze că nu vor impune nimic partenerilor din Coaliția de guvernare. În schimb, nu își arată disponibilitatea de a accepta „să ni se spună ce să facem și cum să procedăm”. Claudiu Manda a continuat prin a preciza că social-democrații vor rămâne dedicați valorilor europene. De altfel, el susține că PSD are o responsabilitate „de a schimba direcția greșită pe care actualul premier a impus-o țării”.

„Nu impunem nimic partenerilor din actuala Coaliție, dar nici nu acceptăm să ni se spună ce să facem și cum să procedăm! Decizia ne aparține doar nouă, PSD! Rămânem dedicați valorilor europene, însă, în același timp, avem o responsabilitate la fel de mare de a schimba direcția greșită pe care actualul premier a impus-o țării noastre!

Și cu siguranță vom face acest lucru!”, se arată în mesajul notat de Claudiu Manda pe Facebook, în urmă cu puțin timp.

Ilie Bolojan precizase că tensiunile din Coaliție riscă să escaladeze într-o criză politică

Context. În ultima perioadă, au avut loc o serie de discuții în interiorul Partidului Social Democrat, având drept principal subiect pe premierul Ilie Bolojan. Recent, Premierul României declarase că tensiunile din coaliția de guvernare riscă să escaladeze într-o eventuală criză politică. În același timp, Ilie Bolojan menționase importanța stabilității pentru o gestionare optimă a provocărilor pe care statul român le întâmpină.

„E posibil să avem o criză în perioada următoare, asta este situația. Problemele nu dispar dacă o persoană sau alta pleacă.

România, în momentul de față, nu are nevoie de o criză politică care se suprapune peste criza bugetară, care nu poate fi rezolvată de nimeni de pe o zi pe alta, și care se suprapune pe criza care vine din războaiele pe care le avem, din Golf, din Ucraina și așa mai departe”, spunea Ilie Bolojan, la Digi24.

Scenariul alegerilor anticipate

De menționat faptul că la data de 20 aprilie 2026, 5.000 de membri ai PSD ar urma să participe la o consultare legate de actuala formulă de guvernare. Luând în considerare scenariul dorit de PSD, până la data de 15 mai 2026 ar putea fi instalat un nou cabinet. Altfel, Sorin Grindeanu, președintele PSD, a adus în discuție și scenariul unor alegeri anticipate.

Sursă foto: Facebook 

