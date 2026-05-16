O fată în vârstă de 15 ani care a fost bătută și filmată în timp ce era violată de doi indivizi, în noaptea de Paște a anului trecut, este ținută în teroare chiar de către mama unuia dintre autori. Femeia o amenință cu sluțirea, dar și cu moartea.

Potrivit unor surse judiciare, calvarul copilei a început în noaptea de Paște, într-o locuință din București, unde ar fi fost organizată o petrecere. Acolo, Florin Denis Mavropol (20 de ani) și Mihai-Alexandru Păun, zis Chipciu (19 ani) ar fi profitat de vulnerabilitatea fetei, pe care, după ce ar fi bătut-o, ar fi violat-o pe rând.

Mai mult, aceștia ar fi filmat atât momentele în care o loveau cu palmele, cât și actele sexuale, după care, în scop de laudă, ar fi postat imaginile pe un cont de socializare. Mai mult, ar fi fost implicată și o altă fată, în vârstă de 20 de ani.

Inițial, ambii băieți au fost arestați preventiv, în timp ce complicea lor a primit doar control judiciar. Ulterior, singurul care a rămas după gratii și care, între timp, a fost transferat la Penitenciarul Rahova, a fost Florin Denis Mavropol.

Victima, atacată pe stradă de mama violatorului

Sursele Gândul au afirmat că, după arestarea presupușilor violatori, mama lui Mavropol ar fi transformat viața victimei într-un coșmar și mai cumplit. Inițial, la data de 15 februarie a acestui an ar fi atacat-o pe fată pe o stradă din Sectorul 2, unde ar fi bruscat-o și ar fi înjurat-o.

Ulterior, femeia ar fi continuat să amenințe victima de pe două conturi pe care posta fotografii în care apărea aceasta și o amenința că, pentru câțiva ani de închisoare, este dispusă să o taie pe față pentru ca cicatricea să-i amintească toată viața de ce i s-a întâmplat sau că o va omorî cu o furcă.

Totodată, mama agresorului ar fi instigat și alte persoane să o lovească pe fată.

Părinții copilei ar fi angajat un avocat și ar fi depus o plângere care s-ar afla, momentan, pe masa procurorilor DIICOT.

