Prima pagină » Social » O copilă de 15 ani filmată în timp ce era violată de doi indivizi, terorizată de mama unuia dintre agresori: „Te tai pe față!”

O copilă de 15 ani filmată în timp ce era violată de doi indivizi, terorizată de mama unuia dintre agresori: „Te tai pe față!”

Andrei Dumitrescu
O copilă de 15 ani filmată în timp ce era violată de doi indivizi, terorizată de mama unuia dintre agresori: „Te tai pe față!”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

O fată în vârstă de 15 ani care a fost bătută și filmată în timp ce era violată de doi indivizi, în noaptea de Paște a anului trecut, este ținută în teroare chiar de către mama unuia dintre autori. Femeia o amenință cu sluțirea, dar și cu moartea.

Potrivit unor surse judiciare, calvarul copilei a început în noaptea de Paște, într-o locuință din București, unde ar fi fost organizată o petrecere. Acolo, Florin Denis Mavropol (20 de ani) și Mihai-Alexandru Păun, zis Chipciu (19 ani) ar fi profitat de vulnerabilitatea fetei, pe care, după ce ar fi bătut-o, ar fi violat-o pe rând.

Mai mult, aceștia ar fi filmat atât momentele în care o loveau cu palmele, cât și actele sexuale, după care, în scop de laudă, ar fi postat imaginile pe un cont de socializare. Mai mult, ar fi fost implicată și o altă fată, în vârstă de 20 de ani.

Inițial, ambii băieți au fost arestați preventiv, în timp ce complicea lor a primit doar control judiciar. Ulterior, singurul care a rămas după gratii și care, între timp, a fost transferat la Penitenciarul Rahova, a fost Florin Denis Mavropol.

Victima, atacată pe stradă de mama violatorului

Sursele Gândul au afirmat că, după arestarea presupușilor violatori, mama lui Mavropol ar fi transformat viața victimei într-un coșmar și mai cumplit. Inițial, la data de 15 februarie a acestui an ar fi atacat-o pe fată pe o stradă din Sectorul 2, unde ar fi bruscat-o și ar fi înjurat-o.

Ulterior, femeia ar fi continuat să amenințe victima de pe două conturi pe care posta fotografii în care apărea aceasta și o amenința că, pentru câțiva ani de închisoare, este dispusă să o taie pe față pentru ca cicatricea să-i amintească toată viața de ce i s-a întâmplat sau că o va omorî cu o furcă.

Totodată, mama agresorului ar fi instigat și alte persoane să o lovească pe fată.

Părinții copilei ar fi angajat un avocat și ar fi depus o plângere care s-ar afla, momentan, pe masa procurorilor DIICOT.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Cum a ajuns „Regele farselor” să lucreze la STB. Ce funcție ocupă „Jugaru Shukaru” la instituția de la Primăria Capitalei, după ce ani de zile a fost vedetă la ProTV
06:00
Cum a ajuns „Regele farselor” să lucreze la STB. Ce funcție ocupă „Jugaru Shukaru” la instituția de la Primăria Capitalei, după ce ani de zile a fost vedetă la ProTV
FLASH NEWS Doi minori, arestați preventiv în Alba pentru tentativă de viol. O fetiță de 13 ani a scăpat de agresori doar datorită malformației congenitale de care suferă
11:39
Doi minori, arestați preventiv în Alba pentru tentativă de viol. O fetiță de 13 ani a scăpat de agresori doar datorită malformației congenitale de care suferă
Gândul de Vreme Avertisment al meteorologilor. Ploi torențiale, vânt, descărcări electrice și grindină în mai multe zone ale țării. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
10:41
Avertisment al meteorologilor. Ploi torențiale, vânt, descărcări electrice și grindină în mai multe zone ale țării. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
EXCLUSIV Tensiuni incredibile în interiorul STB. Principalul sindicat este acuzat de trădare: „A făcut o înțelegere cu Primăria Capitalei să dea oameni afară”
06:00
Tensiuni incredibile în interiorul STB. Principalul sindicat este acuzat de trădare: „A făcut o înțelegere cu Primăria Capitalei să dea oameni afară”
EXCLUSIV Ultimele clipe din viața pedofilului împușcat de Poliție. Ce a scos la suprafață ancheta procurorilor    
05:00
Ultimele clipe din viața pedofilului împușcat de Poliție. Ce a scos la suprafață ancheta procurorilor    
CONTROVERSĂ Raport | Ucraina tranzitează sume uriașe de bani prin România. Ministerul Finanțelor: Cel mai probabil, scopul este de spălare de bani
12:57, 14 May 2026
Raport | Ucraina tranzitează sume uriașe de bani prin România. Ministerul Finanțelor: Cel mai probabil, scopul este de spălare de bani
Mediafax
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
Digi24
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă în SUA, la studii sau la muncă”
Cancan.ro
Presa străină, ȘOCATĂ de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici 😲 ⤵️
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Pactul Bolojan-Orban: Planul secret pentru reîntregirea PNL și eliminarea influenței PSD
Mediafax
Favorita la câștigarea Eurovisionului ar putea influența retragerea Israelului din concurs
Click
Cele mai norocoase și fericite zodii ale verii 2026. Li se schimbă viața în bine, destinul le surâde pe toate planurile, au parte de iubire, bani și reușite neașteptate
Digi24
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
Cancan.ro
Presa străină, ȘOCATĂ de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici 😲 ⤵️
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Descopera.ro
Un medicament ieftin ar putea fi un salvator neașteptat în lupta împotriva cancerului
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Nicușor Dan s-a speriat după discursul de Ziua Europei și a încercat să schimbe tonul”
06:00
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan s-a speriat după discursul de Ziua Europei și a încercat să schimbe tonul”
ANALIZĂ EXCLUSIV De ce reforma anti-speculă din energie anunțată de Guvern nu va avea efect. Expert: Mulți proști au încercat o mică corupție/S-a făcut cu binecuvântarea autorităților
06:00
De ce reforma anti-speculă din energie anunțată de Guvern nu va avea efect. Expert: Mulți proști au încercat o mică corupție/S-a făcut cu binecuvântarea autorităților
APĂRARE Răzvan Pîrcălăbescu, șeful Romarm, întâlnire cu Simion la BSDA. Declarații explozive: „Romarm este compania tuturor românilor”
00:39
Răzvan Pîrcălăbescu, șeful Romarm, întâlnire cu Simion la BSDA. Declarații explozive: „Romarm este compania tuturor românilor”
FLASH NEWS Ministrul Securității Naționale din Israel, Ben Gvir: „Am avut mulți inamici – romanii, naziștii, Hamas și Iran. Toți au încercat să ne distrugă”
00:02
Ministrul Securității Naționale din Israel, Ben Gvir: „Am avut mulți inamici – romanii, naziștii, Hamas și Iran. Toți au încercat să ne distrugă”
ECONOMIE Mario Draghi, fost președinte al BCE și fost premier al Italiei, a explicat la Timișoara cum poate România să accelereze creșterea economică
00:01
Mario Draghi, fost președinte al BCE și fost premier al Italiei, a explicat la Timișoara cum poate România să accelereze creșterea economică
JUSTIȚIE Horia Constantinescu, fost şef al ANPC, apare în dosarul Gigi Ştefan şi Teodor Niţă. Ce i-a cerut Horia lui Gigi
23:44
Horia Constantinescu, fost şef al ANPC, apare în dosarul Gigi Ştefan şi Teodor Niţă. Ce i-a cerut Horia lui Gigi

Cele mai noi

Trimite acest link pe