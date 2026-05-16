România are cea mai scumpă electricitate din Europa și a înregistrat una dintre cele mai rapide creșteri de preț din regiune. Prin reforma anunțată recent, guvernul Bolojan a anunțat că vrea să reducă specula cu avizele tehnice de racordare (ATR) din sectorul energetic. Expertul în energie Cosmin Păcuraru a explicat, în exclusivitate pentru Gândul, de ce reforma anti-speculă anunțată triumfalist de către decidenți nu își va produce efectele și nu va ieftini facturile în mod semnificativ. Multe companii care au câștigat proiecte nu au capacitatea să le ducă la capăt. În plus, s-a adăugat și un ”ingredient” local: corupția, tolerată de factorii de decizie. Există o inflație de ATR-uri, obținute în scop speculativ și cu gândul la fondurile generoase din PNRR.

Foarte recent, reforma anti-speculă din energie, măsură propusă de Guvernul Bolojan, a fost blocată, cel puțin provizoriu.

AEI: 76% din firmele aprobate aveau cifră de afaceri zero, 78% nu aveau niciun angajat

Prin această măsură, guvernul urmărea să reducă specula cu avizele tehnice de racordare (faimoasele ATR-uri) din sectorul energetic. Însă, o mare parte a celor care au dosarele aprobate pentru ATR-uri erau firme speculative, potrivit președintelui Asociația Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă.

În total, în țară, sunt emise, la momentul actual, ATR-uri pentru peste 80.000 MW. Cu mult peste necesarul actual de putere, care se află la pragul de circa 9.000 MW.

„Datele dure sunt acestea: într-un eşantion de 722 de firme cu circa 72.000 MW capacitate aprobată, 76% aveau cifră de afaceri zero, 78% nu aveau niciun angajat, iar peste jumătate aveau capital social sub 10.000 lei. O mare parte din piaţa ATR nu este piaţă de investiţii, ci piaţă de opţiuni speculative pe capacitate de reţea”, arată o analiză AEI.

Excedentul de avize pe ATR-uri este una din cauzele scumpirii galopante a energiei

Opinia lui Chisăliță privitoare la specificul speculativ al firmelor aprobate în cadrul programului guvernamental este confirmată de expertul în geopolitică și politici energetice Cosmin Păcuraru.

Acesta atrage atenția că multe ATR-uri au fost cumpărate într-un evident scop speculativ, lucru știut și chiar încurajat de autorități.

Este și una dintre explicațiile pentru care prețul la energie a explodat în ultimii ani.

Românii au ajuns să plătească facturi uriașe la energie și curent electric.

Anul 2026 a confirmat că plătim cea mai scumpă electricitate la nivel european,

Avem și o criză a zonelor de amplasament

Privitor la zone de amplasament, observă expertul, multe companii care au câștigat proiecte nu au capacitatea să le ducă la capăt. Acest aspect poate fi lesne constatat pe site-ul Transelectrica, care listează toate aceste zone. La o simplă privire asupra listei, se observă imediat că există un număr limitat de zone disponibil. Însă blocajul are mai multe paliere, continuă Cosmin Păcuraru.

”Sunt blocate multe zone. Există multe cereri de legare la rețea – celebrele ATR-uri…. Mulți proști au încercat o mică corupție obținând ATR și sperând să vândă „proiectul”, adică niște hârtii cu o aprobare în spate. Totul s-a făcut cu știința si binecuvântarea autorităților, adică a politicienilor numiți in diverse funcții”.

”Multe companii care au câștigat proiecte nu au capacitatea să le ducă la capăt”

În continuare, specialistul atrage atenția că o parte din criză revine companiei de stat Transelectrica, dar și ANRE (Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei) sau ministerului de resort.

În orice caz, în perioada următoare ne vom trezi în situația în care multe firme cu dosarul aprobat nu îl vor mai putea implementa, inclusiv în cadrul PNRR, programul european care ne asigură fonduri considerabile pentru energie regenerabilă.

Transelectrectrica e patronată de mulți ani de PSD… Dar asta nu înseamnă că ANRE-ul liberal sau ministerul (n.r. – Energiei), tot liberal, nu știau. Următoarele scandaluri vor fi pe tema cine a câștigat banii din PNRR și nu sunt în stare să ducă proiectul până la capăt. Multe companii care au câștigat proiecte nu au capacitatea să le ducă la capăt, completează Cosmin Păcuraru.

Limitele idealismului regenerabil: costuri ascunse și realități sistemice

În egală măsură, acesta a explicat, pentru Cotidianul, de ce energia regenerabilă nu are efectul pozitiv scontat, lucru trădat și de eșecul politicii Green Deal.

Apărătorii energiei regenerabile adoptă adesea o abordare simplificată, care ignoră investiția inițială și costurile de demolare, eventuala reciclare, aducerea la starea inițială a terenului, costurile operaționale, prețul combustibilului și amenzile aplicate poluării (certificatele de CO2), subvenții (pentru regenerabile certificate verzi și CFD-uri – contracte pe diferență), factorul de capacitate (randamentul funcționării pe un an) și durata de viață a instalațiilor. Energia electrică nu se poate depozita eficient decât în condiții specifice și cu costuri ridicate, deci trebuie consumată exact când este necesară, în cantitatea potrivită și respectând cerințele tehnice de stabilitate a tensiunii și frecvenței.

Costurile ascunse ale energiei verzi

Eolianele și fotovoltaicele nu produc energie în momentele de vârf de cerere, ci doar când condițiile meteo sunt favorabile, adică cand strălucește soarele, bate vântul, nu este secetă și nu sunt temperaturi minime extreme când apa îngheață. Astfel, apar costuri sistemice suplimentare pentru capacități de back-up, stocare și întăriri ale rețelelor de transport și distribuție. Un alt factor esențial este piața: prețurile pot atinge valori extreme în perioade de cerere mare (dimineața sau seara sau în sezonul rece) sau pot deveni negative când producția depășește consumul.

AUTORUL RECOMANDĂ

„Bolojan nu vorbește despre adevărații băieți deștepți din energie”. Strategia premierului la Ministerul Energiei, desființată de un expert

Liberalizarea energiei, adevărata cauză a crizei economice. „Vaca de muls” România a îmbogățit „băieții deștepți”. Economist: Liberalizarea este o glumă bună, dar proastă

Green Deal – Dead Deal? 10 șefi de stat, printre care și Nicușor Dan fac front comun împotrivă. Expert: „S-au sesizat doar atunci când le-a ajuns cuțitul la os”