Bolojan joacă teatru în fața coaliției? Ion Cristoiu: „Amenințarea demisia este o escrocherie. E un nimeni electoral”

Jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu a comentat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache” faptul că Bolojan a amenințat coaliția cu demisia. Cristoiu a declarat că „amenințarea cu demisia este o escrocherie”

„Amenințarea cu demisia este o escrocherie. Dacă pui în balanță în România un tip care a demisionat poate să se ducă direct în cavou. În România nu există instituția opoziției, adică ajunge senator și devine un fel de Călin Georgescu.

El e un nimeni din punct de vedere electoral. El nu a ajuns ca Traian Băsescu, Georgescu, Iliescu să-și fi creat în cursul campaniei un număr de fani. El este cel mai detestat om de la Burebista încoace”, a declarat Ion Cristoiu.