Prima pagină » Actualitate » Dragoș Pîslaru dă un ultimatum în privința proiectelor cu grad de finalizare sub 39%: „Ministerele au o ultimă șansă”

Dragoș Pîslaru dă un ultimatum în privința proiectelor cu grad de finalizare sub 39%: „Ministerele au o ultimă șansă”

Ruxandra Radulescu
19 aug. 2025, 13:11, Actualitate
Dragoș Pîslaru dă un ultimatum în privința proiectelor cu grad de finalizare sub 39%:
Actualizări
13:24

Dragoș Pîslaru comentează călătoriile decontate și casa din declarația de avere

„Acea casă din declarația de avere nu este în Bruxelles, cheile și semnarea actului la notariat a fost făcut pe 5 august. Deplasările pe care le-am făcut au fost făcute înainte de 5 august și toate acest informații sunt eronate.
Am cerut pentru următoarea deplasare ca aceste cheltuieli să nu mai fie decontate. Să nu mai existe dubii pe acest subiect, am decis acest lucru.”, a declarat Dragoș Pîslaru.

13:18

Dragoș Pîslaru despre microbuzele luate la suprapreț în Prahova

„În acest moment există 3 investigații. Două investigați, Ministerul de Educație prin dep. de PNRR. MIPE s-a sesizat pe PNRR. Aceste două sesizări automate vn legate de procedura de sistem de management pe PNRR. Peste acestea a fost anunțul în care eu am trimis Corpul de Control.
Există posibilitatea ca pe zona de legalitate pașii să țină, dar există întrebări. Ca să mă asigur că am o înțelegere cu privire la acest subiect în calitate de ministru. Nu este o anchetă de a judeca ci de a stabili dacă există suspiciune, pentru a transmite informație către Parchetul European. Investigația este în derulare. Până la sf. lunii sper să am o privire generală cu privire la acest subiect.”

13:14

Ce economie se face cu OUG-ul pe PNRR

„În acest moment vă pot spune că rămânem cu 21,5 miliarde pe PNRR și suma totală a contractelor era 47,4 miliarde, doar făcând o diferență, discutăm de sume care depășesc 25 de miliarde de euro”, a declarat Dragoș Pîslaru.

„Nu știm care pică pentru că nu s-a început nimic și ce sume sunt la proiectele peste 30% și sunt în proiectele care intră în PNRR și vor fi terminate anul viitor.”

13:00

Ce se întâmplă cu proiectele excluse din PNRR: "Nu întrerupem contracte de lucrări"

„Vom avea un memorandum din partea MIPE: cum monitorizăm, ce date avem nevoie ca să putem oferi informații în spațiul public. Urmează o nouă OUG, care clarifică fluxurile financiare, ce se întâmplă cu proiectele care începuseră deja pe PNRR. Nu întrerupem contracte de lucrări, doar ne uităm la sursa de finanțare.”

13:00

Dragoș Pîslaru, concluzii despre PNRR: "Acest OUG este un pas înainte pentru transparentizare"

Dragoș Pîslaru a comunicat ce s-a stabilit în ședința de Guvern referitor la proiectele ce vor fi finanțate prin PNRR. 

„Acest OUG continuă procesul prin obținerea unui preacord cu Comisia Europeană care consumă integral fondurile europene nerambursanile. Pentru prima a fost pus un memorandum public cu privire la investițiile PNRR.

Textul OUG se uită la o cazuistică diferită. Acolo unde nu ai contractat până acum , nu mai are rost să contractezi. Acolo unde ai contractat și nu ai început, aceste proiecte ar trebui închise. Dacă lucrările sunt 30% ca progres, aceste lucrări se suspendă.

În termen de 15 zile de la adoptarea OUG, ministerele trebuie să spună referitor la proiectele aflate sub 30% progres fizic, trebuie să spună costul, bugetul, componenta ramburasiblă, nerambursabilă, bani publici, de ce crede că îl termină la timp. Să ne asigurăm că acel proiect îndeplinește jaloane și țintele și riscurile asociate implementării. Ministerele au o ultimă șansă.

În termen de 15 zile, vom avea o transparență, care sunt proiectele, bucată cu bucată ce vor fi implementate. Proiectele nu sunt ale MIPE.  Acest OUG este un pas înainte pentru transparentizare”

Proiectele care nu vor încăpea în această anvelopă a PNRR vom găsi sursele alternative de finanțare.

Briefing la finalul ședinței de Guvern susținut de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

