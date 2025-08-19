Dragoș Pîslaru dă un ultimatum în privința proiectelor cu grad de finalizare sub 39%: „Ministerele au o ultimă șansă”

13:00

Dragoș Pîslaru a comunicat ce s-a stabilit în ședința de Guvern referitor la proiectele ce vor fi finanțate prin PNRR.

„Acest OUG continuă procesul prin obținerea unui preacord cu Comisia Europeană care consumă integral fondurile europene nerambursanile. Pentru prima a fost pus un memorandum public cu privire la investițiile PNRR.

Textul OUG se uită la o cazuistică diferită. Acolo unde nu ai contractat până acum , nu mai are rost să contractezi. Acolo unde ai contractat și nu ai început, aceste proiecte ar trebui închise. Dacă lucrările sunt 30% ca progres, aceste lucrări se suspendă.

În termen de 15 zile de la adoptarea OUG, ministerele trebuie să spună referitor la proiectele aflate sub 30% progres fizic, trebuie să spună costul, bugetul, componenta ramburasiblă, nerambursabilă, bani publici, de ce crede că îl termină la timp. Să ne asigurăm că acel proiect îndeplinește jaloane și țintele și riscurile asociate implementării. Ministerele au o ultimă șansă.

În termen de 15 zile, vom avea o transparență, care sunt proiectele, bucată cu bucată ce vor fi implementate. Proiectele nu sunt ale MIPE. Acest OUG este un pas înainte pentru transparentizare”

Proiectele care nu vor încăpea în această anvelopă a PNRR vom găsi sursele alternative de finanțare.