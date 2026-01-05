Unde găsești cel mai ieftin city break din lume, potrivit unui studiu. Aici, plătești sub 7 euro pentru o ieșire în oraș

V-ați gândit vreodată unde găsiți cel mai ieftin city break din lume? Experții au realizat un studiu care a avut la bază o comparație a prețurilor pentru zeci de destinații turistice. Experții au ajuns la o concluzie clară, în urma analizei: o zonă din Asia poate fi considerată cea mai ieftină, la capitolul „city break”.

Un studiu arată că Hanoi (Vietnam) poate să ofere cel mai ieftin city break din lume. Pentru a ajunge la această concluzie, experții au comparat prețurile regăsite la zeci de destinații turistice. În urma comparației s-a constatat faptul că o simplă ieșire în Hanoi ar putea costa circa 7 euro.

Ieșire în oraș sub 7 euro, în Hanoi

Experții susțin că în Hanoi găsești cea mai ieftină ieșire în oraș, cu 6,50 euro. Deși europenii nu s-ar gândi la Hanoi ca fiind o destinație turistică tocmai ieftină, experții aduc în atenție câteva aspecte importante. Studiul sugerează că Hanoi ar fi unul dintre cele mai convenabile orașe de pe planetă pentru o ieșire în oraș, arată Mediafax, care citează Express.

„Cea mai inteligentă abordare este să planificați având în vedere câteva costuri de bază simple. O călătorie scurtă, o masă informală și câteva băuturi sunt genul de achiziții zilnice pe care mulți călători le fac în primele 24 de ore”, spune un purtător de cuvânt al TransIndus.

În urma studiului efectuat de experții de la Asia TransIndus, o ieșire în oraș sub 7 euro ar arăta în felul următor:

Meniu combo la McDonald’s la 3,65 euro;

Bere locală (de 0,5 litri) de la supermarket la 0,49 euro (1,47 euro pentru 3 beri);

Cursă cu bicicleta-taxi (5 kilometri) – 1,40 euro.

Potrivit experiților de la Asia TransIndus, Hanoi (Vietnam) nu reprezintă singurul oraș asiatic în care turiștii pot avea costuri mai mici. Pe listă se află și zone precum:

Yogyakarta (Indonezia) – circa 9,37 euro;

Manila (Filipine) – circa 9,73 euro;

Ho Chi Minh City (Vietnam) – circa 10,79 euro.

