Prima pagină » Actualitate » Bucureștiul ciuruit. Doar o treime din „craterele” Capitalei au fost astupate de primării. Cât mai au de îndurat șoferii până când vor circula civilizat, fără să-și rupă mașinile

Nicolae Oprea
14 mart. 2026, 05:00, Actualitate

Încă sunt mii de gropi în București, după iarna grea prin care a trecut Capitala. De când s-a topit zăpada, primăriile au reușit să plombeze, în medie, o tremie din craterele orașului, potrivit răspunsurilor primite la solicitarea Gândul. Cât mai au de așteptat șoferii până când vor circula pe artere fără gropi.

Vezi galeria foto
9 poze

Episoadele de ninsoare, îngheț și dezgheț din acest sezon rece efectiv au rupt străzile Bucureștiului.

În timpul sezonului, primăriile au fost „legate” de mâini, astfel că s-au apucat de asfaltare în urmă cu aproximativ 10 zile.

Așa se face că în prezent, așa cum reiese din răspunsurile oferite de primăriile de sector, la solicitarea Gândul, în prezent sunt astupate doar o treime din gropi.

„Cel mai probabil, gropile vor fi astupate în totalitate cam pe la jumătatea lunii aprilie”, au precizat surse din Primăria Capitalei pentru Gândul.

Iată situația la zi în ceea ce privește asfaltarea gropilor, în toate sectoarele.

Sector 1:

„S-a intervenit pe 89 de străzi în peste 10 zile. Aproximativ 30 la sută din gropi au fost asfaltate”, spun reprezentanții Sectorului 1.

Sector 2:

„S-a intervenit pe 123 de străzi și  au fost asfaltate1500 de gropi, din 4.000. Aproximativ 33% din gropi sunt astupate, într-o săptămână și două zile”, au transmis pentru Gândul reprezentanții Sectorului 2.

Sector 3:

„Am tot reparat la ele, și săptămâna următoare urmează să le finalizăm. Nu ne-am pierdut vremea să le numărăm, noi ne-am axat pe rezolvarea problemei. În ceea ce privește marile bulevarde, administrate de Administrația Străzilor, acolo lucrările se mișcă mult mai bine ca în alți ani. Sunt și situații în care șoferii se îndreaptă împotriva primăriilor pentru recuperarea pagubelor, dar sunt situații de pe marile bulevarde, acolo unde se circulă mai cu viteză”, a declarat pentru Gândul Robert Negoiță, primarul Sectorului 3.

Sector 4:

„La nivelul Sectorului 4 se derulează o amplă campanie de reparație a carosabilului de pe bulevarde, străzi principale și secundare. Termenul de finalizare al lucrărilor este prevăzut pentru jumătatea lunii aprilie.

Până în prezent, au fost executate lucrări specifice de reparații în proporție de circa 60%, pe bulevardele C-tin Brâncoveanu și Alexandru Obregia, precum și pe Șoseaua Olteniței.

În perioada următoare, lucrări similare se vor efectua pe Șoseaua Berceni, Str. Turnu Măgurele, Str. Caporal Luică, Str. Sergent Ion Iriceanu. Lucrările se vor realiza în special pe timpul nopții, atunci când valorile de trafic sunt reduse, pentru a se diminua eventualul disconfort ce ar putea apărea pe timpul zilei”, au precizat pentru Gândul reprezentanții Primăriei Sectorului 4.

Sector 5:

„În fiecare săptămână vom interveni într-un alt cartier. De luni, 16 martie, începem lucrările în cartierul Rahova. Dacă observați gropi sau zone degradate, trimiteți pe WhatsApp la 0735 281 304 următoarele: o fotografie sau un video, share location sau adresa exactă. Colegii noștri vor prelua fiecare sesizare și o vor transmite echipelor din teren pentru intervenție”, transmit reprezentanții Primăriei Sector 5.

Sector 6:

Ne-am alăturat programului de reparații gropi și pe timp de noapte, propus de Primăria Generală. Suntem pe străzi, la Veteranilor, și luăm la rând toate craterele formate pe Bd. Iuliu Maniu, până în zori de zi, la ora 5.00-6.00. Mâine noapte, colegii de la ADPDU Sector 6 ajung pe Valea Oltului. Carosabilul este reparat folosind o soluție eficientă în sezonul rece, cea cu infraroșu (IR).

Această tehnologie utilizează radiații infraroșii, care încălzește și reactivează asfaltul degradat la temperaturi de 150–170°C. IR permite o fuziune perfectă între materialul existent și cel nou, explică PS6.

Peste 500 de gropi formate pe străzile din Sectorul 6 au fost asfaltate până pe 5 martie.

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe