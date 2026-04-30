1 Mai cu temperaturi de iarnă. Cum arată prognoza detaliată de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o informare meteorologică, valabilă până în data de 2 mai, la ora 10:00. Din punct de vedere meteo, ne regăsim într-o situație atipică, chiar dacă urmează ziua de 1 mai.
Vremea s-a răcit în toate regiunile țării, iar vântul amplifică senzația de frig. Ploile și-au făcut apariția, iar la munte sunt precipitații sub formă de ninsoare. Se așterne chiar și strat de zăpadă, cu doar o zi înainte de 1 mai.
La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit noi informații despre evoluția vremii.
„Vremea, pe parcursul acestei zile, va fi deosebit de rece pentru această perioadă.
Vom avea și intensificări ale vântului, în cea mai mare parte a zilei. Vreme deosebit de rece și în zona Capitalei. Vor fi și intensificări ale vântului, rafale de 40-45 km/h”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
În această dimineață, la ora 07:00, au fost minus 7 grade la Iezer, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură a dimineții.
Nu a plouat în partea de vest a țării. La Timișoara au fost 6 grade, iar la Arad termometrele au arătat 3 grade Celsius.
