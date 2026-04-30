1 Mai cu temperaturi de iarnă. Cum arată prognoza detaliată de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o informare meteorologică, valabilă până în data de 2 mai, la ora 10:00. Din punct de vedere meteo, ne regăsim într-o situație atipică, chiar dacă urmează ziua de 1 mai.

Vremea s-a răcit în toate regiunile țării, iar vântul amplifică senzația de frig. Ploile și-au făcut apariția, iar la munte sunt precipitații sub formă de ninsoare. Se așterne chiar și strat de zăpadă, cu doar o zi înainte de 1 mai.

La solicitarea Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit noi informații despre evoluția vremii.

„Vremea, pe parcursul acestei zile, va fi deosebit de rece pentru această perioadă.

Înregistrăm abateri de 8-12 grade față de mediile multianuale . În mod normal, la această perioadă, ar trebui să avem temperaturi maxime cuprinse între 17 și 22 de grade.

Astăzi vom avea temperaturi, la scara întregii țări, cuprinse între 7 și 15 grade . În partea de sud vor fi cele mai scăzute temperaturi.

Cer mai mult noros în regiunile sudice și așteptăm precipitații relativ extinse. Ploaie pentru zonele joase, ninsoare pentru cele înalte.

Vom avea și intensificări ale vântului, în cea mai mare parte a zilei. Vreme deosebit de rece și în zona Capitalei. Vor fi și intensificări ale vântului, rafale de 40-45 km/h”, a transmis, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

Ce temperaturi s-au înregistrat în România la ora 07:00, potrivit ANM

În această dimineață, la ora 07:00, au fost minus 7 grade la Iezer, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură a dimineții.

La aceeași oră, la Miercurea Ciuc s-a înregistrat 1 grad Celsius.

La București au fost 6 grade Celsius, iar ploaia i-a obligat pe bucureșteni să plece de acasă „înarmați” cu umbrelele.

La Constanța și la Sulina aufost 10 grade, dar a și plouat.

De altfel, ploile au fost prezente în jumătatea de sud a României, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANM.

Nu a plouat în partea de vest a țării. La Timișoara au fost 6 grade, iar la Arad termometrele au arătat 3 grade Celsius.

