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15 Iunie, calendarul zilei: Se stinge Eminescu. Charles Goodyear descoperă vulcanizarea cauciucului. Este inaugurat la Paris atelierul lui Brâncuși

Elena Stănică-Ezeanu
15 Iunie, calendarul zilei: Se stinge Eminescu. Charles Goodyear descoperă vulcanizarea cauciucului. Este inaugurat la Paris atelierul lui Brâncuși
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Wikipedia, Mediafaxfoto
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Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 15 iunie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Mihai Eminescu a fost un poet, prozator și jurnalist român, considerat cea mai importantă voce a literaturii române. S-a născut la 15 ianuarie 1850 în Botoșani și a copilărit în zona Moldovei, într-o familie numeroasă. A urmat studii la Cernăuți, Viena și Berlin, unde a intrat în contact cu marile curente filozofice și literare ale epocii. A activat ca jurnalist la ziarul Timpul, unde a scris articole politice și culturale importante. Opera sa poetică este reprezentată de poezii celebre precum Luceafărul, Scrisorile, Odă (în metru antic)” și Floare albastră. Temele sale principale includ iubirea, natura, condiția geniului și reflecția filozofică asupra timpului și existenței. Mihai Eminescu este considerat poetul național al României, iar opera sa a avut o influență majoră asupra limbii și culturii române. În ultimii ani ai vieții, sănătatea sa s-a deteriorat. A murit pe 15 iunie 1889 în București, la doar 39 de ani, lăsând în urmă un patrimoniu literar fundamental pentru identitatea culturală românească.

Mihai Eminescu

La 15 iunie 1839, Charles Goodyear a realizat descoperirea procesului de vulcanizare a cauciucului, una dintre cele mai importante inovații din industria materialelor. Goodyear a fost preocupat timp de mulți ani de îmbunătățirea proprietăților cauciucului natural, care era instabil la temperaturi ridicate și fragil la frig. După numeroase experimente și dificultăți financiare, a descoperit în mod accidental că adăugarea de sulf și încălzirea cauciucului îl transformă într-un material mult mai rezistent și elastic, fiind mult mai puțin sensibil la variațiile de temperatură. De asemenea, capătă o rezistență mecanică și chimică superioară, ceea ce îl face utilizabil în condiții mult mai diverse. Procesul numit vulcanizare a revoluționat industria, făcând posibilă utilizarea cauciucului în producția de anvelope, încălțăminte, echipamente industriale și numeroase alte produse. Descoperirea sa a stat la baza dezvoltării industriei moderne a cauciucului.

Charles Goodyear

Pe 15 iunie 1977, la Paris, a fost inaugurat atelierul sculptorului român Constantin Brâncuși, pe esplanada Beaubourg, în apropierea Centrului Pompidou. Spațiul a fost amenajat ca o reconstituire fidelă a atelierului în care artistul și-a desfășurat o mare parte din activitate. Locul include elemente originale și replici ale operelor sale, oferind o imagine autentică asupra modului de lucru al lui Brâncuși. Printre lucrările expuse se regăsesc variante ale unor sculpturi celebre, precum Pasărea în văzduh sau Coloana infinitului, care ilustrează stilul său modernist și preocuparea pentru formele esențiale. Inaugurarea acestui spațiu a avut o importanță majoră pentru conservarea și promovarea operei lui Brâncuși, permițând publicului să descopere mai îndeaproape universul său artistic. Atelierul de la Paris a devenit astfel un punct de referință pentru studiul artei moderne și al contribuției sculptorului român la cultura universală.

Constantin Brâncuși

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1479: Lisa del Giocondo 🇮🇹🙎🏻‍♀️ membră a familiei Gherardini din orașul italian Florența, a dat numele tabloului Mona Lisa (La Gioconda). Portretul ei comandat de către soț, Francesco di Bartolomeo di Zanobi del Giocondo, și pictat de Leonardo da Vinci, a devenit cea mai celebră operă de artă a Renașterii italiene
🎂1841: Dimitrie Grecescu 🇷🇴🍃🍂 Adunând plante din toate zonele țării, a alcătuit cel mai complet ierbar de la noi, „Ierbarul florei României”, iar, ulterior, relațiile cu botaniștii de peste hotare i-au prilejuit alcătuirea unui „Ierbar european”
🎂1881: Paul Cornu 🇫🇷🚁 inginer francez a cărui familie a fost de origine română, inventator și aviator, unul din pionierii mondiali ai aviației. Este primul om din lume care a zburat în aer cu elicopterul, propria sa invenție, la 13 noiembrie 1907
🎂1902: Erik Erikson 🇩🇪🇺🇸✒️ psiholog și psihanalist cunoscut ca autor al teoriei dezvoltării sociale a ființelor umane. Este faimos ca creator al sintagmei „criză de identitate”
🎂1943: Johnny Hallyday 🇫🇷🎤🎬 cântăreț de rock and roll și pop, precum și actor, creditat cu popularizarea rock’n’roll-ului în Franța
🎂1946: Demis Roussos 🇬🇷🎤 a vândut peste 60 de milioane de albume în lumea întreagă, lansând cântece precum „Forever And Ever”, „Goodbye, My Love, Goodbye” și „My Friend the Wind”
🎂1954: Jim Belushi 🇺🇸🎬 cunoscut pentru rolul în serialul According to Jim
🎂1959: Alexandru Darie 🇷🇴🎭 a fost un regizor de teatru. Este fiul cunoscutului actor Iurie Darie și al actriței Consuela Roșu
🎂1963: Helen Hunt 🇺🇸🎬 Oscar pentru rol principal, As Good as It Gets (1997)
🎂1964: Courteney Cox 🇺🇸🎬 Este cel mai bine cunoscută pentru rolul lui Monica Geller din Friends
🎂1964: Michael Laudrup 🇩🇰⚽️ a câștigat patru titluri la rând la FC Barcelona, după care s-a transferat la rivala Real Madrid, echipă alături de care a câștigat cel de-al cincilea titlu
🎂1969: Ice Cube 🇺🇸🎤🎬 și-a început cariera ca membru fondator al N.W.A. și mai târziu a avut o carieră solo de succes în muzică și cinematografie
🎂1969: Oliver Kahn 🇩🇪⚽️ a câștigat de patru ori la rând premiul de Cel mai bun Portar European, trei premii Cel mai bun portar al anului IFFHS, Balonul de Aur la Campionatul Mondial din 2002 și două trofee Fotbalistul german al anului
🎂1970: Leah Remini 🇺🇸🎬
🎂1973: Tore André Flo 🇳🇴⚽️ 23 de goluri, 76 prezențe pentru Norvegia
🎂1973: Neil Patrick Harris 🇺🇸🎬 cel mai bine cunoscut pentru rolul titular din Doogie Howser, M.D., afemeiatul Barney Stinson din How I Met Your Mother, și o versiune fictivă a lui însuși din seria Harold & Kumar
🎂1986: Feli 🇷🇴🎤

Decese 🕯

🕯️1889: Mihai Eminescu 🇷🇴✒️ Manuscrisele sale, în 46 de volume și aproximativ 14.000 de file, au fost dăruite Academiei Române de Titu Maiorescu în 1902. A fost ales membru al Academiei Române post-mortem în 1948
🕯️1974: Cristian Vasile 🇷🇴🎤 A interpretat celebra piesă „Zaraza”, înregistrată la Berlin, în 1931
🕯️1996: Ella Fitzgerald 🇺🇸🎤 A primit de 13 ori „Grammy Award”
🕯️2015: Janna Friske 🇷🇺🎤 cântăreață, actriță și prezentatoare TV din Rusia;
🕯️2019: Franco Zeffirelli 🇮🇹🎥 regizor, scenarist, producător și actor

Calendar 🗒️

🗒️1167: A fost întemeiat orașul Copenhaga
🗒️1389: Bătălia de la Kosovo Polje (Câmpia Mierlei). Înfrângerea de către armata turcă a armatei sârbe, condusă de cneazul Lazăr, aliat cu bosniecii și cu macedonenii. Vestul și sud-vestul Serbiei au fost supuse Imperiului otoman
🗒️1520: Papa îl excomunică pe Martin Luther din Biserica Catolică
🗒️1839: Charles Goodyear a descoperit vulcanizarea cauciucului, procedeu prin care acesta devine insensibil la variațiile de temperatură și are proprietăți mecanice și de rezistență chimică superioare
🗒️1848: A fost sfințit drapelul național tricolor, adoptat prin decret la 14 iunie
🗒️1848: Marea Adunare de pe Câmpia Filaretului, numită apoi Câmpia Libertății
🗒️1848: A doua Adunare populară de la Lugoj a românilor din Banat, a hotărât: înființarea unei armate populare române în frunte cu Eftimie Murgu, introducerea limbii române, recunoașterea naționalității române
🗒️1940: A fost fondat lagărul de exterminare de la Auschwitz, destinat inițial oamenilor politici din Polonia
🗒️1977: A fost inaugurat la Paris atelierul lui Constantin Brâncuși, reconstituit pe esplanada Beaubourg, într-o clădire separată de clădirea Muzeului de Artă Modernă
🗒️1985: La spectacolul organizat de Cenaclul Flacăra la Ploiești a avut loc o busculadă soldată cu cinci morți și mai mulți răniți, fapt care a dus la interzicerea cenaclului inițiat și condus vreme de 12 ani de Adrian Păunescu
🗒️2002: Lansarea MTV România; invitat de onoare la spectacolul inaugural a fost Enrique Iglesias. Postul a funcționat până la 1 martie 2019
🗒️2005: Londra: Casa Bloomsbury scoate la licitație prima ediție a romanului autobiografic „Mein Kampf”
🗒️2005: Microsoft începe comercializarea pentru producătorii de computere a sistemului de operare Windows fără Media Player, conform exigențelor Comisiei Europene

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