Bustul lui Goga din Copou a dispărut. O asociație din Arad a cerut Primăriei Iași să îl îndepărteze

Bustul poetului și omului politic controversat Octavian Goga a fost îndepărtat recent din Copou, după ce, la începutul acestui an, Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Antisemitismului și Legionarismului din Arad a adresat oficial această solicitare Primăriei Municipiului Iași și Consiliului Local Iași, relatează Ziarul de Iași.

Solicitarea a fost justificată prin noile prevederi legale care interzic menținerea în spațiile publice, cu excepția muzeelor, a statuilor, grupurilor statuare și plăcilor comemorative dedicate unor persoane care au făcut parte din conducerea unor organizații fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

