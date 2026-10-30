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30 Octombrie, calendarul zilei: 11 ani de la tragedia care a avut loc în clubul Colectiv. 55 de ani de la dezastrul de la Certej

Elena Stănică-Ezeanu
30 Octombrie, calendarul zilei: 11 ani de la tragedia care a avut loc în clubul Colectiv. 55 de ani de la dezastrul de la Certej
Sursa foto/Caracter ilustrativ: Mediafaxfoto
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Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 30 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Pe 30 octombrie 2015, România a fost zguduită de una dintre cele mai grave tragedii din istoria sa recentă. Un incendiu devastator a izbucnit în clubul Colectiv din București, în timpul unui concert, după ce artificiile folosite în cadrul spectacolului au aprins materialele inflamabile din interior. Flăcările s-au răspândit rapid, iar fumul dens și aglomerația au îngreunat evacuarea persoanelor aflate în club. În urma tragediei, 65 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 160 au fost rănite. Evenimentul a provocat un val de durere și solidaritate în întreaga țară și a atras atenția asupra problemelor legate de siguranța în spațiile publice. Tragedia a lăsat urme adânci în societatea românească și a declanșat proteste prin care oamenii au cerut responsabilitate și schimbări în respectarea normelor de siguranță. Ziua de 30 octombrie a rămas un moment de comemorare a victimelor și un avertisment privind importanța protejării vieții omenești.

Tragedia de la clubul Colectiv

Pe 30 octombrie 1971, localitatea Certeju de Sus, din județul Hunedoara, a fost lovită de una dintre cele mai grave catastrofe industriale din România. Accidentul s-a produs în zona exploatării miniere Certej, unde ruperea digului iazului de decantare a dus la prăbușirea și alunecarea unei mase importante de steril, care s-a revărsat peste zona locuită din apropiere. Valul de nămol și reziduuri miniere a surprins oamenii și a distrus locuințe, provocând pierderi omenești și materiale considerabile. Tragedia s-a soldat cu 89 de morți și peste 70 de răniți, devenind una dintre cele mai dureroase pagini din istoria comunității miniere din Munții Metaliferi. După catastrofă, a fost constituită o comisie guvernamentală de anchetă, iar activitatea minieră a fost întreruptă temporar. Deși au fost analizate cauzele tehnice ale ruperii digului, ancheta nu a dus la condamnarea vreunei persoane. Tragedia de la Certej a rămas un moment dureros în memoria colectivă a României, amintind de consecințele dramatice pe care le pot avea deficiențele de siguranță în activitățile industriale și miniere.

Dezastrul de la Certej

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1735: John Adams 🇺🇸🗣️ primul vicepreședinte și al doilea președinte al SUA
🎂1885: Ezra Pound 🇺🇸✒️ reprezentant de marcă al modernismului literar al secolului XX
🎂1960: Diego Maradona 🇦🇷⚽️ considerat de către mulți din lumea fotbalului ca fiind cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, împărțind cu Pelé titlul de Jucătorul Secolului decernat de FIFA
🎂1981: Ivanka Trump 🇺🇸💃🏼 fost fotomodel, fiica celui de-al 45-lea președinte al SUA, Donald Trump

Decese 🕯

🕯️1910: Henry Dunant 🇨🇭🇫🇷🚑 om de afaceri, fondatorul Crucii Roșii, laureat Nobel
🕯️1955: Dimitrie Gusti 🇷🇴✒️ considerat a fi creatorul sociologiei românești
🕯️1975: Gustav Hertz 🇩🇪➕➖ nepot al lui Heinrich Rudolf Hertz și laureat Nobel pentru Fizică în 1925, pentru rolul său în demonstrarea teoriei ciocnirilor între electroni și atomi
🕯️1992: Doina și Ion Aldea Teodorovici 🇷🇴🇲🇩🎤 mașina în care se deplasau spre Chișinău a intrat într-un copac în apropierea localității Coșereni, la 49 de kilometri de București. În mașină se aflau patru persoane, șoferul și însoțitorul au scăpat fără nici o zgârietură. Moartea celor doi a fost percepută la data respectivă ca o tragedie națională
🕯️2013: Anca Petrescu 🇷🇴📐 autor unic al proiectului Casa Poporului, actualmente Palatului Parlamentului, precum și al altor proiecte în Cuba, SUA, Franța, Maroc. A murit după o lună de comă, urmare a unui accident rutier
🕯️2020: Nobby Stiles 🇬🇧⚽️ Stiles și Bobby Charlton sunt singurii fotbaliști englezi care au câștigat atât un Campionat Mondial cât și unul European

Calendar 🗒️

🗒️1724: A început construcția Bisericii Stavropoleos din București, unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură din perioada fanariotă
🗒️1837: A apărut Jurnalul lui Alexandru Ghica, domnul Țării Românești, prin care era acordat sătenilor dreptul (condiționat) de a se strămuta în orașe; „Jurnalul” a fost anulat în 1843 de noul domn, Gheorghe Bibescu
🗒️1905: Țarul Nicolae al II-lea al Rusiei face publică Proclamația din Octombrie, care marchează începutul monarhiei constituționale în Rusia, acordând poporului rus libertăți civile fundamentale și dreptul de a forma o dumă
🗒️1938: S-a difuzat radiofonic în New Jersey, Războiul lumilor, o prelucrare a romanului lui H.G. Wells, de către Orson Welles, care a stârnit panică în rândurile a mii de oameni care chiar au crezut că S.U.A. au fost invadate de marțieni
🗒️1941: Președintele american Roosevelt aprobă un ajutor de împrumut-închiriere de un miliard $ pentru națiunile aliate
🗒️1956: Revoluția maghiară: Guvernul recunoaște noile consilii muncitorești. Ofițerul de armată Béla Király conduce un atac asupra sediului Partidului Comunist
🗒️1961: URSS lansează în arhipelagul Novaia Zemlia bomba cu hidrogen denumită Bomba țarului
🗒️1961: Din cauza „încălcării preceptelor lui Vladimir Lenin”, s-a decretat ca trupul lui Iosif Stalin să fie scos de la locul său de onoare din mormântul lui Lenin și îngropat lângă Zidul Kremlinului cu un marker simplu de granit
🗒️1971: Accident tragic soldat cu 89 de morți și peste 70 de răniți, provocat de ruperea digului și alunecarea muntelui de steril din iazul de decantare al exploatării miniere Certej, Hunedoara
🗒️1973: La Istanbul, președintele turc, Fahri Korutürk, inaugurează Podul Bosfor, al patrulea pod suspendat din lume ca lungime la momentul acela
🗒️1975: Prințul Juan Carlos devine regele Spaniei
🗒️1983: Au loc primele alegeri democratice în Argentina, după șapte ani de guvernare militară
🗒️1990: Canalul Mânecii, ce leagă Marea Britanie de Europa, a fost deschis traficului
🗒️2015: 65 de persoane au murit și alte peste 160 au fost rănite în urma unui incendiu care a avut loc în clubul Colectiv din București. Incendiul a izbucnit de la artificiile folosite la un concert care avea loc în acel moment
🗒️2020: Un cutremur cu magnitudinea 7,0 lovește Marea Egee între Grecia și Turcia, declanșând un tsunami. Cel puțin 119 persoane mor în principal din cauza clădirilor prăbușite

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