Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 30 octombrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Pe 30 octombrie 2015, România a fost zguduită de una dintre cele mai grave tragedii din istoria sa recentă. Un incendiu devastator a izbucnit în clubul Colectiv din București, în timpul unui concert, după ce artificiile folosite în cadrul spectacolului au aprins materialele inflamabile din interior. Flăcările s-au răspândit rapid, iar fumul dens și aglomerația au îngreunat evacuarea persoanelor aflate în club. În urma tragediei, 65 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 160 au fost rănite. Evenimentul a provocat un val de durere și solidaritate în întreaga țară și a atras atenția asupra problemelor legate de siguranța în spațiile publice. Tragedia a lăsat urme adânci în societatea românească și a declanșat proteste prin care oamenii au cerut responsabilitate și schimbări în respectarea normelor de siguranță. Ziua de 30 octombrie a rămas un moment de comemorare a victimelor și un avertisment privind importanța protejării vieții omenești.

Pe 30 octombrie 1971, localitatea Certeju de Sus, din județul Hunedoara, a fost lovită de una dintre cele mai grave catastrofe industriale din România. Accidentul s-a produs în zona exploatării miniere Certej, unde ruperea digului iazului de decantare a dus la prăbușirea și alunecarea unei mase importante de steril, care s-a revărsat peste zona locuită din apropiere. Valul de nămol și reziduuri miniere a surprins oamenii și a distrus locuințe, provocând pierderi omenești și materiale considerabile. Tragedia s-a soldat cu 89 de morți și peste 70 de răniți, devenind una dintre cele mai dureroase pagini din istoria comunității miniere din Munții Metaliferi. După catastrofă, a fost constituită o comisie guvernamentală de anchetă, iar activitatea minieră a fost întreruptă temporar. Deși au fost analizate cauzele tehnice ale ruperii digului, ancheta nu a dus la condamnarea vreunei persoane. Tragedia de la Certej a rămas un moment dureros în memoria colectivă a României, amintind de consecințele dramatice pe care le pot avea deficiențele de siguranță în activitățile industriale și miniere.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1735: John Adams 🇺🇸🗣️ primul vicepreședinte și al doilea președinte al SUA

🎂1885: Ezra Pound 🇺🇸✒️ reprezentant de marcă al modernismului literar al secolului XX

🎂1960: Diego Maradona 🇦🇷⚽️ considerat de către mulți din lumea fotbalului ca fiind cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, împărțind cu Pelé titlul de Jucătorul Secolului decernat de FIFA

🎂1981: Ivanka Trump 🇺🇸💃🏼 fost fotomodel, fiica celui de-al 45-lea președinte al SUA, Donald Trump

Decese 🕯

🕯️1910: Henry Dunant 🇨🇭🇫🇷🚑 om de afaceri, fondatorul Crucii Roșii, laureat Nobel

🕯️1955: Dimitrie Gusti 🇷🇴✒️ considerat a fi creatorul sociologiei românești

🕯️1975: Gustav Hertz 🇩🇪➕➖ nepot al lui Heinrich Rudolf Hertz și laureat Nobel pentru Fizică în 1925, pentru rolul său în demonstrarea teoriei ciocnirilor între electroni și atomi

🕯️1992: Doina și Ion Aldea Teodorovici 🇷🇴🇲🇩🎤 mașina în care se deplasau spre Chișinău a intrat într-un copac în apropierea localității Coșereni, la 49 de kilometri de București. În mașină se aflau patru persoane, șoferul și însoțitorul au scăpat fără nici o zgârietură. Moartea celor doi a fost percepută la data respectivă ca o tragedie națională

🕯️2013: Anca Petrescu 🇷🇴📐 autor unic al proiectului Casa Poporului, actualmente Palatului Parlamentului, precum și al altor proiecte în Cuba, SUA, Franța, Maroc. A murit după o lună de comă, urmare a unui accident rutier

🕯️2020: Nobby Stiles 🇬🇧⚽️ Stiles și Bobby Charlton sunt singurii fotbaliști englezi care au câștigat atât un Campionat Mondial cât și unul European

Calendar 🗒️

🗒️1724: A început construcția Bisericii Stavropoleos din București, unul dintre cele mai importante monumente de arhitectură din perioada fanariotă

🗒️1837: A apărut Jurnalul lui Alexandru Ghica, domnul Țării Românești, prin care era acordat sătenilor dreptul (condiționat) de a se strămuta în orașe; „Jurnalul” a fost anulat în 1843 de noul domn, Gheorghe Bibescu

🗒️1905: Țarul Nicolae al II-lea al Rusiei face publică Proclamația din Octombrie, care marchează începutul monarhiei constituționale în Rusia, acordând poporului rus libertăți civile fundamentale și dreptul de a forma o dumă

🗒️1938: S-a difuzat radiofonic în New Jersey, Războiul lumilor, o prelucrare a romanului lui H.G. Wells, de către Orson Welles, care a stârnit panică în rândurile a mii de oameni care chiar au crezut că S.U.A. au fost invadate de marțieni

🗒️1941: Președintele american Roosevelt aprobă un ajutor de împrumut-închiriere de un miliard $ pentru națiunile aliate

🗒️1956: Revoluția maghiară: Guvernul recunoaște noile consilii muncitorești. Ofițerul de armată Béla Király conduce un atac asupra sediului Partidului Comunist

🗒️1961: URSS lansează în arhipelagul Novaia Zemlia bomba cu hidrogen denumită Bomba țarului

🗒️1961: Din cauza „încălcării preceptelor lui Vladimir Lenin”, s-a decretat ca trupul lui Iosif Stalin să fie scos de la locul său de onoare din mormântul lui Lenin și îngropat lângă Zidul Kremlinului cu un marker simplu de granit

🗒️1971: Accident tragic soldat cu 89 de morți și peste 70 de răniți, provocat de ruperea digului și alunecarea muntelui de steril din iazul de decantare al exploatării miniere Certej, Hunedoara

🗒️1973: La Istanbul, președintele turc, Fahri Korutürk, inaugurează Podul Bosfor, al patrulea pod suspendat din lume ca lungime la momentul acela

🗒️1975: Prințul Juan Carlos devine regele Spaniei

🗒️1983: Au loc primele alegeri democratice în Argentina, după șapte ani de guvernare militară

🗒️1990: Canalul Mânecii, ce leagă Marea Britanie de Europa, a fost deschis traficului

🗒️2015: 65 de persoane au murit și alte peste 160 au fost rănite în urma unui incendiu care a avut loc în clubul Colectiv din București. Incendiul a izbucnit de la artificiile folosite la un concert care avea loc în acel moment

🗒️2020: Un cutremur cu magnitudinea 7,0 lovește Marea Egee între Grecia și Turcia, declanșând un tsunami. Cel puțin 119 persoane mor în principal din cauza clădirilor prăbușite