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Alertă falsă cu bombă la televiziunea publică din Serbia, în plină criză politică. Patru clădiri au fost evacuate complet chiar în timpul principalului jurnal de știri

Alertă falsă cu bombă la televiziunea publică din Serbia, în plină criză politică. Patru clădiri au fost evacuate complet chiar în timpul principalului jurnal de știri
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Clădirile Radioteleviziunii Publice din Serbia (RTS) au fost evacuate de urgență joi, în urma unei alerte cu bombă care s-a dovedit a fi în cele din urmă falsă. Incidentul a perturbat principalul jurnal de știri și survine pe fondul unor tensiuni politice post-electorale din Serbia, unde susținătorii formațiunii politice „Lista Studenților” vor să îndepărteze complet de la putere vechiul regim.

Amenințarea cu bombă a vizat concomitent patru sedii ale RTS: clădirile din Takovska, Aberdareva, Radio Beograd și Košutnjak.

Alerta falsă cu bombă primită de Radioteleviziunea din Serbia s-a produs pe fondul unui climat de instabilitate politică, marcat de căderea regimului lui Aleksandar Vučić, de câștigarea alegerilor de către partidul Lista Studenților, dar și de revolta acestora față de trusturile media afiliate vechiului guvern.

RTS și televiziunile pro-guvernamentale, precum Informer TV și Pink TV, au fost pilonii media ai fostului regim condus de Aleksandar Vučić.

Cu doar două zile în urmă, grupuri de protestatari furioși au asediat și întrerupt transmisiunile postului Informer TV, cel care îi etichetase pe studenți drept „trădători și dușmani ai statului”, fapt pentru care Vučić i-a numit ulterior drept o „teroare revoluționară”.

Deși au câștigat alegerile din 25 octombrie, studenții și experții din lista lor nu au preluat încă oficial toate frâiele statului. În timp ce își pregătesc cabinetul format din tehnocrați, liderii mișcării au lansat ultimatumuri publice și au cerut demisia imediată a șefilor din poliție, justiție și din conducerea presei de stat, pe care îi acuză de complicitate cu vechiul sistem. Cu o zi în urmă, directorul Radioteleviziunii, Manja Grčić, a demisionat din funcție.

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