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Elevul de la Liceul Militar care a măcelărit o fată în Grădina Botanică din Craiova s-a spânzurat în celulă. Criminalul a fost salvat în ultima clipă

Andrei Dumitrescu
Elevul de la Liceul Militar care a măcelărit o fată în Grădina Botanică din Craiova s-a spânzurat în celulă. Criminalul a fost salvat în ultima clipă
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Mario Alexandru Fojică, elevul de la Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu” din Craiova condamnat la 15 ani de detenție după ce a ucis cu maceta o fată în vârstă de 14 ani care se plimba, alături de un băiat, în Grădina Botanică din oraș, s-a spânzurat în celulă. Deținutul a fost salvat de personalul închisorii, iar la ceva timp a încercat din nou să se omoare: și-a tăiat gâtul cu un ciob.

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Motivul crimei

Melis Mihaela Lungu, o adolescentă în vârstă de 14 ani, se afla, la data de 27 iunie 2023, în Grădina Botanică din Craiova, unde se plimba alături de Emanuel Bădică, un prieten în vârstă de 19 ani.

Cei doi au fost atacați din senin de către un puști înarmat cu o macetă, care a omorât-o pe fată, iar pe Bădică l-a rănit grav.

Anchetatorii au descoperit că agresorul avea 17 ani și era elev în clasa a XI-a la Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu”. Întrebat de ce i-a atacat pe cei doi, băiatul a explicat că „nu mai suporta să vadă lume fericită”.

Locul în care Melis a fost ucisă a fost transformat în altar

Condamnat la 15 ani de închisoare de către magistrații Tribunalului Doj, Fojică a fost închis inițial la Rahova. În detenție, acesta ar fi fost bătut ore în șir de doi agenți de penitenciare, care, la un moment dat, ar fi folosit inclusiv un ciocan.

Criminalul are două tentative de suicid

Surse din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că, ulterior, deținutul diagnosticat cu personalitate multiplă ar fi decis să-și pună capăt zilelor.

Fără să dea în vreun fel de înțeles că este chinuit de gânduri suicidale, criminalul și-ar fi făcut o frânghie dintr-un cearșaf și s-ar fi atârnat în laț. Condamnatul a fost însă observat aproape imediat și a fost salvat de polițiștii de penitenciare înainte să fie prea târziu.

Sursele citate au afirmat că, după acest incident, Fojică a stat izolat în așa-numita cameră de protecție, o celulă cu pereți moi, în care nu-și mai putea face rău. Trimis înapoi într-o celulă obișnuită, ucigașul de la Grădina Botanică ar fi încercat din nou să se omoare. De această dată, a spart un geam al celulei și s-ar fi tăiat la gât cu un ciob, însă rănile nu ar fi fost suficient de adânci încât să fie fatale.

Fojică a snopit în bătaie un alt deținut

După cele două tentative de suicid, Mario Alexandru Fojică ar fi devenit un deținut-problemă, implicat în acte de violență. În cursul anului 2025, a fost lovit de un alt deținut, însă, nu după multă vreme, ar fi snopit în bătaie un coleg de suferință.

Apoi, numele lui Fojică este consemnat într-un alt raport de incident, după ce s-ar fi implicat într-o bătaie doi la doi, care ar fi izbucnit în camera de detenție, din cauza unor presupuse glume proaste.

Mario Fojică este considerat un deținut-roblemă

Tânărul deținut s-ar fi potolit abia după ce a fost transferat la Penitenciarul Arad. Cu toate că este foarte departe de casă, ar fi vizitat de familie. În plus, acesta ar lucra, din interiorul închisorii, pentru o multinațională producătoare de mase plastice.

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