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Primarul USR din Corbeanca, denunțat la DNA de 5 consilieri locali. Edilul e acuzat că falimentează intenționat compania de salubritate a primăriei

Cristian Lisandru
Primarul USR din Corbeanca, denunțat la DNA de 5 consilieri locali. Edilul e acuzat că falimentează intenționat compania de salubritate a primăriei
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A izbucnit un nou scandal la Corbeanca, comună condusă de edilul Ștefan Apăteanu de la USR. După ce acesta a ridicat o structură metalică pentru panouri fotovoltaice – și a fost acuzat că a construit-o ilegal, iar Gândul a prezentat informații în premieră -, o altă situație controversată se profilează la orizont. De data aceasta, în centrul atenției se află colectarea și transportul deșeurilor municipale pe raza comunei. Miza ar fi două viitoare contracte temporare în regim de urgență, pentru 2 loturi, prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. În scenariu apar și un centru medical pus garanție, o datorie de 9.515.553 lei către firma care a colectat deșeurile, dar și o plângere la DNA depusă de 5 consilieri locali.

TRANS AUTO CORBEANCA SRLunde Consiliul Local al Comunei Corbeanca este asociat unic a transmis Primăriei Corbeanca, în data de 2 octombrie 2026, că nu va mai putea susține financiar și operațional activitatea de colectare a deșeurilor municipale.

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Pe site-ul Primăriei Corbeanca, primarul Ștefan Apăteanu a transmis – în data de 9 octombrie – că „în anul 2026, comuna a achitat societății toate facturile pentru serviciile aprobate de Consiliul Local, până la luna iulie inclusiv, în sumă de 6.297.134,02 lei, mai mult decât a încasat din taxele de salubrizare (5.321.571,36 lei), diferența fiind suportată din bugetul local”.

UAT Corbeanca, datorie de peste 1,7 milioane euro

La data de 26.10.2026, UAT Corbeanca înregistra o datorie de 9.515.553 lei (peste 1,7 milioane euro) față de TRANS AUTO CORBEANCA, potrivit informațiilor obținute de Gândul.

În data de 9 octombrie 2026, Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Corbeanca a constatat riscul iminent al apariției unei situații de alertă la nivelul comunei.

  • Întreruperea colectării deșeurilor la cele 9.500 de gospodării, 170 de agenți economici și 10 instituții publice ar crea un risc direct pentru sănătatea publică și pentru mediu.
  • S-a aprobat demararea procedurii de contractare temporară a unui operator licențiat ANRSC (Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice) pentru colectarea și transportul deșeurilor municipale.

Valoarea estimată totală a celor două contracte este de 2.303.455,68 lei fără TVA (2.787.181,37 lei cu TVA).

  • Lotul 1 – 1.664.784,00 lei fără TVA
  • Lotul 2 – 638.671,68 lei fără TVA

Urmează o ședință furtunoasă la Primăria Corbeanca

Consiliul Local al Comunei Corbeanca este convocat în „ședință extraordinară de îndată” pentru data de 30.10.2026.

Pe ordinea de zi se află și proiectul de hotărâre propus chiar de primarul USR al comunei, Ștefan Apăteanu.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării temporare, în regim de urgență, prin negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, a serviciilor de colectare și transport al deșeurilor municipale din comuna Corbeanca – Lot 1 și Lot 2, a documentației de atribuire și a creditelor de angajament aferente”.

Consilierul local Dorel Caravană: „O falimentezi cu bună știință, nedorind să o salvezi, și propui să faci alt contract”

Dorel Caravană – consilier local la Primăria Corbeanca, din partea Forța Dreptei – a explicat, în exclusivitate pentru Gândul, când a izbucnit acest nou scandal la Primăria Corbeanca și, mai ales, de ce a izbucnit.

Pe raza comunei exista un loc improvizat unde erau aruncate deșeuri vegetale, de construcții etc. Au fost alegeri la primărie, timpul a trecut, cantitatea de gunoi a crescut considerabil. Nu exista o autorizație pentru deversarea deșeurilor în acel loc. Ulterior, zona a fost decongestionată de firma TRANS AUTO CORBEANCA SRL, care colecta deșeurile în comună. Suma, de aproape 6 milioane lei, a fost plătită de UAT Corbeanca. Primarul, spune Dorel Caravană, a contestat suma, considerând că a fost exagerată.

 „Firma TRANS AUTO CORBEANCA SRL falimentează, acum, pentru că Primăria Corbeanca nu și-a plătit datoriile. Peste 9 milioane de lei (n.red – la data de 26 octombrie 2026) datorie.

  • Efectiv, primarul refuză să plătească, spunând că nu are bani, că nu a încasat de la populație taxa de gunoi, a încasat puțin.
  • La renegocierea de anul trecut, eu i-am spus că TRANS AUTO ar fi putut să ia banii direct de la populație, să nu mai treacă prin primărie.
  • Primarul a refuzat. A refuzat până și ideea.

Primarul nu vrea să facă rectificare bugetară și să plătească acești bani către TRANS AUTO. Și atunci o falimentezi cu bună știință, nedorind să o salvezi, și propui să faci alt contract, cu altă firmă. Tu trebuie să plătești banii la zi. Datoriile, fiind la ANAF, orice ban ai plăti prima dată se duce la ANAF”, spune consilierul local.

„Clădirea va fi scoasă la licitație. Primarul recunoaște datoriile, dar nu vrea să le plătească!”

Dorel Caravană a mai precizat că, în anul 2025, primarul Ștefan Apăteanu a propus garantarea datoriilor către ANAF cu o clădire, un centru medical din Corbeanca, CardioRec – Auxologico. Propunerea a fost aprobată de Consiliul Local.

Acum, pentru că datoria către firma TRANS AUTO nu este plătită, clădirea va fi scoasă la licitație, spune consilierul local. Acesta este și motivul pentru care la DNA a fost depusă o plângere de către 5 consilieri locali.

Anul trecut, prin aprilie, pentru a continua activitatea la TRANS AUTO în bune condiții, primarul a propus gajarea datoriilor către ANAF cu o clădire a primăriei, aflată în centrul comunei, CardioRec – Auxologico. Este un centru medical.

Dacă datoriile nu se plătesc, clădirea va fi scoasă la licitație. Între timp, am depus și o plângere la DNA – un număr de 5 consilieri locali – pentru toată această situație. Noi, consilierii locali, suntem răspunzători de patrimoniul comunei.

Consiliul Local este asociat unic al acestei firme de colectare a deșeurilor. În plângerea depusă la DNA este menționat și numele primarului, refuză să plătească o datorie certă.

Primarul contestă suma. Recunoaște datoriile, dar nu vrea să le plătească. El a venit cu propunerea de a garanta cu această clădire. A spus că nu pierdem nimic, iar acum refuză să facă rectificare bugetară”, a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, consilierul local Dorel Caravană.

Dorel Caravană, consilier local la Primăria Corbeanca

Primarul comunei Corbeanca: „Aberații

Contactat de Gândul, primarul Ștefan Apăteanu a etichetat acuzațiile care-i sunt aduse drept „aberații”.

Edilul a precizat că luni – 2 noiembrie 2026 – este convocată o ședință ordinară a Consiliului Local al Primăriei Corbeanca, iar la punctul 18 de pe ordinea de zi se află chiar rectificarea bugetară.

Edilul Ștefan Apăteanu a mai spus că proiectul prin care s-a decis garantarea datoriei istorice la ANAF cu clădirea dispensarului a fost adoptat, în unanimitate, în Consiliul Local, în data de 26 mai 2025.

„Proiectul prin care Consiliul Local a decis în unanimitate garantarea datoriei istorice la ANAF cu clădirea dispensarului a fost adoptat în ședința din 26.05.2025”.

Ce spune edilul despre plângerea la DNA: „Politică și fără substanță materială”

În ceea ce privește plângerea penală depusă la DNA, primarul din Corbeanca spune că este vorba despre o acțiune „pur politică”.

„Cu privire la plângerea la DNA de care mi-ați spus azi, aceasta este una pur politică și fără substanță materială. Toate demersurile au fost făcute cu încuviințarea Consiliului Local, adică a asociatului unic al Trans Auto Corbeanca. Însă, în 2025 am supus Consiliului Local un proiect în care am solicitat că acesta să încuviințeze transmiterea dosarului la Parchet, pentru prejudiciul de peste 15.000.000 constatat de audit. Toți cei 5 consilieri locali, dintre care 2 sunt foști viceprimari (Hojda și Snagoveanu) au respins proiectul. Dosarul a fost, totuși, depus”, a declarat Ștefan Apăteanu, primarul comunei Corbeanca, în exclusivitate pentru Gândul.

Primarul Ștefan Apăteanu (USR)

Edilul a mai precizat că TRANS AUTO CORBEANCA a depus, în 2025, o plângere la DNA în care a acuzat că – prin „acte de conducere defectuoase” – a fost cauzat societății unde Consiliul Local este asociat unic un prejudiciu de 15.599.966 lei.

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