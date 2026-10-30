Războiul din Ucraina a intrat vineri, 30 octombrie 2026, în a 1709-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Rusia a avertizat Ucraina să nu lanseze atacuri de Ziua Națională. În caz contrar, pe lângă răspunsul militar, Moscova va lua în considerare inclusiv anularea negocierilor pentru pace de la Abu Dhabi, din noiembrie.

„Să vedem cum se vor comporta”

Federația Rusă serbează la 4 noiembrie Ziua Națională, o sărbătoare care celebrează victoria asupra ocupației poloneze din 1612. În context, Kremlinul a transmis Kievului să nu bombardeze Moscova în această zi. Altfel, inclusiv negocierilor tripartite mediate de SUA s-ar putea anula.

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„Să vedem cum se vor comporta adversarii noștri ucraineni în aceste zile. Dacă în timpul celebrării vor avea loc bombardamente masive, acest lucru ne va afecta probabil starea de spirit, ceea ce este logic. Ziua unității naționale este sărbătoarea noastră. Și am spus că reluarea negocierilor tripartite va fi anunțată după aceasta. Este evident că întâlnirea va avea loc după aceea, nu înainte”, a declarat la televiziunea rusă Iuri Ușakov, consilierul Kremlinului pe probleme de politică internațională.

Miercuri, Kremlinul a condamnat bombardamentul masiv cu drone ucrainene asupra Rusiei din ultimele 24 de ore, care a avut loc în timpul celui de-al treilea summit Rusia-Africa, desfălurată la Moscova. Unele surse media au vorbit despre cel mai mare atac de la începutul războiului, cu 1.214 drone doborâte.

„Este ceva foarte straniu, pentru că este vorba de un eveniment de anvergură mondială desfășurat în capitala Rusiei. Evident că lansarea unui atac masiv cu drone de o asemenea amploare împotriva Moscovei este ceva straniu”, a afirmat purtătorul de cuvânt al președinției, Dmitri Peskov.

Potrivit primarului Capitalei, Serghei Sobianin, miercuri noapte au fost lansate 613 drone în direcția regiunii Moscova, dintre care 231 au fost doborâte în apropierea orașului.

Rusia a anunțat oficial, la începutul săptămânii, că o reuniune tripartită este planificată pentru luna noiembrie la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite. Statele Unite ale Americii au reușit să aducă la aceeași masă ambele părți implicate în război, ca parte a eforturilor recente de a relansa discuțiile de pace.