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Corina Drăgotescu anticipează eșecul lui Trump la alegerile intermediare: Eu cred că va pierde/Face aceleași mișcări de urs bolnav

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În pofida campaniei sale furibunde și a energiei neobosite în a convinge electoral american, Donald Trump va pierde alegerile intermediare din luna noiembrie, afirmă jurnalista Corina Drăgotescu de peste Ocean. Invitata lui Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat! a făcut o radiografie de la fața momentului a scrutinului care poate influența decisiv soarta Americii. Ca imagine de ansamblu, există larga impresie că alegerile ar putea fi forțate sau furate. Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube. 

Procesul electoral a început deja în unele state federale, inclusiv familia președintelui SUA exercitându-și dreptul la vot.

FBI este mult mai activă

La acest scrutin, Corina Drăgotescu a remarcat la fața locului un climat tensionat, marcat de o implicare mai mare a serviciilor secrete. În plus, există și multe false avertizări.

Văd o implicare în sensul în care FBI-ul spune, dacă vor fi incidente în ziua votului, noi ne facem treaba și mergem, chiar dacă este lângă secția de votare. Nu au voie serviciile să se apropie la 50 de metri cel mult de secția de votare. Și orice prezență a lor este considerată în America intimidarea electoratului. Aici e o lege din 1800 nu știu cât, care interzice servicilor federale să se apropie de secțiile de votare. După aia sunt foarte, foarte multe… Am scos eu acum numai vreo 4 avertizări privind site-uri false care vând produse pentru candidați, privind folosirea inteligenței artificiale. Diverse scamuri de astea. Te sună unii și îți spun dai banii pentru campania republicană sau democrată. Deci foarte, foarte multe avertizări pe care în anii precedenții, adevărat, nu aveam inteligența artificială la dimensiunea asta, nu le-am văzut.

Implicarea serviciilor de imigrație

Un alt element distinct îl reprezintă abordarea servicilor de emigrație.

Și implicarea servicilor de emigrație. Asta mi se pare groaznic, faptul că serviciul care se ocupă de emigrație legală, deci cei care opresc mașinile în trafic și îți cer dovada că ești cetățean… Până acum au stat frumos deoparte și și-au văzut de treaba lor. Ei bine, acum au început să apară pe lângă secțiile de votare. Sunt fenomene izolate, dar ca orice lucru diferit el se propagă pe rețelele sociale. Și creează această stare de spirit că s-ar putea ca alegerile să fie cumva forțate. Sau fraudate, sau contestate chiar cu instrumentele statului. Cum am scris în editorial, au fost un incident, două izolate în Florida. Dar asta nu înseamnă că presa nu a multiplicat incidentele. Tocmai în ideea de a arăta cât de dramatice sunt alegerile astea.

Republicanii vor pierde Camera Reprezentanților

Sondajele de opinie îl dau pierzător pe Trump, mai spune cunoscuta realizatoare de televiziune, care confirmă că există toate indiciile că liderul de la Casa Albă va pierde aceste alegeri. Totuși, ar putea recupera teren în 2028, când sunt șanse mari ca republicanii să recupereze terenul.

Trump cred că dansează noaptea în somn. Intră pe scenă, face aceleași mișcări de urs bolnav. Eu cred că va pierde, eu cred că republicanii vor pierde clar în Camera Reprezentanților. Și aș paria pe o victorie la limită a democraților pentru Senat. Pentru că la fel ca în România, există mișcarea tăcută de rezistență. Sunt oameni care nu mai spun cu cine votează. Ăsta e un semn că, atunci când îți e puțin teamă să spui cu cine ai votat, înseamnă că ai o reținere. Văd că se mobilizează foarte mult electoratul democrat, care a stat acasă la alegerile precedente. Dar există o mișcare subterană de rezistență împotriva lui Trump, pentru că a mărit costul vieții. (…)

Trump poate aduce victoria la alegerile la termen, chiar dacă pierde la midterms.

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