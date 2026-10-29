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Fostul șef al Cancelariei Prim-ministrului vorbește despre „greaua moștenire” de care PSD îl acuză pe Ilie Bolojan. Susține că a redus costurile cu 90% după ce Guvernul a cumpărat SUV-uri fabricate în România

Flavius Niculescu
Fostul șef al Cancelariei Prim-ministrului vorbește despre „greaua moștenire” de care PSD îl acuză pe Ilie Bolojan. Susține că a redus costurile cu 90% după ce Guvernul a cumpărat SUV-uri fabricate în România
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Fostul șef al Cancelariei Prim-ministrului României, Mihai Jurca, a publicat joi, 29 octombrie, pe pagina personală de Facebook, un mesaj în care vorbește despre „greaua moștenire” pe care actualii miniștri din PSD i-o atribuie fostului premier Ilie Bolojan. După ce a prezentat concluzia că sintagma pusă în cârca liderului PNL reprezintă doar „un pretext ca (n.r. – miniștrii PSD) să nu facă ceea ce au promis”, Jurca amintește despre povestea SUV-urilor închiriate de Guvernul Bolojan prin leasing operațional, în toamna anului 2025. Conform calculelor prezentate de fostul șef al Cancelariei, costurile au fost reduse cu 90% după ce Executivul condus de Bolojan a renunțat la mașinile închiriate inițial de la RA-APPS.

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„La Sănătate, la Muncă, la Justiție, la Agricultură au rămas aceiași miniștri. Moștenire de la cine?”

„De câteva zile nu mai sunt șeful Cancelariei Prim-Ministrului. Mandatul s-a încheiat, însă rămân câteva lucruri pe care simt nevoia să le lămuresc — pentru că ele nu țin de o funcție, ci de adevăr.

Tot mai des aud sintagma „greaua moștenire”. E convenabilă, recunosc. Numai că, în spatele ei, se ascund de regulă trei lucruri:

  1. e un pretext ca să nu facă ceea ce au promis — au spus că au soluții, dar, de fapt, nu le au;
  2. acoperă ceea ce unii nu au curajul să recunoască;
  3. scoate anume pe tapet teme care ne fac să uităm întrebările incomode.

Și, până la urmă, ce înseamnă cu adevărat „greaua moștenire”? La Sănătate, la Muncă, la Justiție, la Agricultură au rămas aceiași miniștri. Așa că e cinstit să întrebăm: moștenire — de la cine?”, a scris Mihai Jurca în postarea publicată pe Facebook.

Ilie Bolojan și Mihai Jurca

„Reducere de 90%. Și, pe deasupra, sunt mașini făcute în România”

„Un exemplu bun este chiar ce s-a întâmplat aseară, cu povestea „SUV-urilor de la Cancelarie”. Hai să le luăm pe rând, cu cifre:

  1. Iunie 2025 (înainte de a prelua guvernarea) — 30 de mașini cu șofer, închiriate de la RAPPS: 780.000 lei/lună.
  2. Final 2025 — 17 Dacia Duster Pick-up: 81.000 lei/lună.
  3. Septembrie 2026 — aceleași 17 mașini: 51.000 lei/lună, în leasing pe trei ani.

Asta înseamnă o reducere de 90%. Și, pe deasupra, sunt mașini făcute în România — spre deosebire de cele de la RAPPS, care nici de lux nu erau, nici produse la noi.

„Dar licitația?”, va spune cineva. A fost publică și a fost scoasă de două ori (se poate verifica aici: https://e-licitatie.ro/…/proce…/statement/view/100283068 ). Abia a doua oară s-a prezentat o firmă — asocierea LEASEIN–PADIEX —, pe care acum unii se grăbesc s-o eticheteze drept „firma de casă a PNL”. Adevărul e mult mai banal: nu a ales-o nimeni. A câștigat pe criterii clare:

  1. cel mai bun preț;
  2. cel mai mic consum;
  3. cel mai scurt termen de livrare.

Aici e, de fapt, toată diferența. Când nu hotărăști dinainte cine câștigă, câștigă oferta, nu relația. Statul nu are de împărțit favoruri; are doar de organizat o competiție corectă și de respectat rezultatul ei.

Știu că vor mai veni atacuri de felul acesta, și la adresa mea, și a lui Ilie Bolojan. Nu mă feresc de ele. Pentru că, dincolo de zgomot, oamenii au văzut deja ceea ce conta cu adevărat: că se poate guverna și fără minciuni”, a mai precizat Mihai Jurca.

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