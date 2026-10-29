Fostul șef al Cancelariei Prim-ministrului vorbește despre „greaua moștenire” de care PSD îl acuză pe Ilie Bolojan. Susține că a redus costurile cu 90% după ce Guvernul a cumpărat SUV-uri fabricate în România

Fostul șef al Cancelariei Prim-ministrului României, Mihai Jurca, a publicat joi, 29 octombrie, pe pagina personală de Facebook, un mesaj în care vorbește despre „greaua moștenire” pe care actualii miniștri din PSD i-o atribuie fostului premier Ilie Bolojan. După ce a prezentat concluzia că sintagma pusă în cârca liderului PNL reprezintă doar „un pretext ca (n.r. – miniștrii PSD) să nu facă ceea ce au promis”, Jurca amintește despre povestea SUV-urilor închiriate de Guvernul Bolojan prin leasing operațional, în toamna anului 2025. Conform calculelor prezentate de fostul șef al Cancelariei, costurile au fost reduse cu 90% după ce Executivul condus de Bolojan a renunțat la mașinile închiriate inițial de la RA-APPS.
„De câteva zile nu mai sunt șeful Cancelariei Prim-Ministrului. Mandatul s-a încheiat, însă rămân câteva lucruri pe care simt nevoia să le lămuresc — pentru că ele nu țin de o funcție, ci de adevăr.
Tot mai des aud sintagma „greaua moștenire”. E convenabilă, recunosc. Numai că, în spatele ei, se ascund de regulă trei lucruri:
Și, până la urmă, ce înseamnă cu adevărat „greaua moștenire”? La Sănătate, la Muncă, la Justiție, la Agricultură au rămas aceiași miniștri. Așa că e cinstit să întrebăm: moștenire — de la cine?”, a scris Mihai Jurca în postarea publicată pe Facebook.
„Un exemplu bun este chiar ce s-a întâmplat aseară, cu povestea „SUV-urilor de la Cancelarie”. Hai să le luăm pe rând, cu cifre:
Asta înseamnă o reducere de 90%. Și, pe deasupra, sunt mașini făcute în România — spre deosebire de cele de la RAPPS, care nici de lux nu erau, nici produse la noi.
„Dar licitația?”, va spune cineva. A fost publică și a fost scoasă de două ori (se poate verifica aici: https://e-licitatie.ro/…/proce…/statement/view/100283068 ). Abia a doua oară s-a prezentat o firmă — asocierea LEASEIN–PADIEX —, pe care acum unii se grăbesc s-o eticheteze drept „firma de casă a PNL”. Adevărul e mult mai banal: nu a ales-o nimeni. A câștigat pe criterii clare:
Aici e, de fapt, toată diferența. Când nu hotărăști dinainte cine câștigă, câștigă oferta, nu relația. Statul nu are de împărțit favoruri; are doar de organizat o competiție corectă și de respectat rezultatul ei.
Știu că vor mai veni atacuri de felul acesta, și la adresa mea, și a lui Ilie Bolojan. Nu mă feresc de ele. Pentru că, dincolo de zgomot, oamenii au văzut deja ceea ce conta cu adevărat: că se poate guverna și fără minciuni”, a mai precizat Mihai Jurca.