Ion Cristoiu explică miza dosarului lui Călin Georgescu: „Ca să oprești haita, omoară capul haitei. Îl mai țin 30 de zile în arest și nu mai rezistă”

Ion Cristoiu descrie operațiunea din spatele dosarului lui Călin Georgescu. Scriitorul spune că scoaterea dosarului a fost un gest premeditat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.



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„Scoaterea dosarului e o acțiune premeditată. E genul de dosar care stă la dospit”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu spune că dosarul lui Călin Georgescu este unul care a stat de mult timp „la dospit”. Acesta consideră că scoaterea dosarului a fost o chestiune premeditată. Publicistul avertizează asupra reacției publice în cazul anchetării unei personalități publice care poate stârni tensiuni.

„Nu mă așteptam să îi prelungească arestul pentru încă 30 de zile, cum nu mă așteptam să îl scoată din cursa prezidențială. L-au scos, l-au arestat, înseamnă că și-au dat seama că nu reacționează nimeni. Când ai o personalitate care are o mare priză la opinia publică și față de care orice acțiune juridică trezește suspiciuni și reacții interne și internaționale, anchetarea persoanei respective poate fi în două situații. În cazul lui Călin Georgescu avem de-a face cu un dosar scos. Dosarul ăla putea să mai rămână încă 20 de ani… Vreau să atrag atenția că scoaterea dosarului e o acțiune premeditată. E genul de dosar care stă la dospit.”, explică scriitorul.

Arestul preventiv, o tehnică a binomului SRI-DNA

Cristoiu atrage atenția că după plecarea binomului SRI-DNA, Parchetul nu a mai cerut cu lejeritate arest preventiv. Acesta crede că în dosarul Georgescu s-a revenit la practicile „terorii binomului”. El precizează și că judecătorul de drepturi și libertăți ar trebui să fie acolo pentru cetățean, nu pentru procuror.

„Arestarea preventivă este considerată peste tot în democrație că o chestiune de excepție. După binom, după teroarea binomului, Parchetul nu a mai cerut atât de repede arestarea preventivă. Vă dau un exemplu: domnul Ciucu a primit control judiciar. Deci Parchetul poate să ceară arestare preventivă, control judiciar sau arest la domiciliu. La tribunal și la Curtea de Apel este judecătorul de drepturi și libertăți. Acesta e în favoarea cetățeanului, nu e pus acolo pentru procurori.”, afirmă publicistul.

„Ca să oprești haita, omoară capul haitei”

Scriitorul dezvăluie planul din spatele dosarului Georgescu. Acesta spune că pentru a opri „haita” trebuie să „omori capul haitei”. El consideră că presiunile puse pe Călin Georgescu sunt menite să îl facă să renunțe pentru a elibera „locul”. Cristoiu susține că cei care instrumentează dosarul lui Georgescu vor să pună pe altcineva în locul acestuia.

„Ca să oprești haita, omoară capul haitei. Deci, în cazul de față asta se face. Nu știu dacă va reuși. Operațiunea este așa: Călin Georgescu nu mai rezistă. Îl mai țin încă 30 de zile în arest și nu mai rezistă. În acel moment se face un loc gol. Nu se va ocupa imediat. În politică, dacă nu mai există un idol… Dacă nu mai e icoana Maicii Domnului pictată de Luca, te duci și la icoana Maicii Domnului pictată de Gigel. Ăsta cred că e calculul.”, detaliază Cristoiu.

Călin Georgescu rămâne în Arestul Capitalei

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, rămâne în spatele gratiilor pentru încă 30 de zile. Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor DIICOT și a dispus prelungirea arestării preventive, în dosarul în care fostul prezidențiabil este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Hotărârea magistraților este una definitivă.