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Soția lui George Simion, terorizată cu puțin timp înainte să nască: „Opriți-vă, bolnavilor! Nu-mi mai sunați la interfon la 2 noaptea, lăsați-mi familia în pace!”

Flavius Niculescu
Soția lui George Simion, terorizată cu puțin timp înainte să nască: „Opriți-vă, bolnavilor! Nu-mi mai sunați la interfon la 2 noaptea, lăsați-mi familia în pace!”
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Soția liderului AUR, George Simion, a postat joi, 29 octombrie, pe pagina personală de Facebook, un mesaj alarmant în care le solicită celor care o hărțuiesc să „înceteze măcar în al 12-lea ceas”, întrucât se pregătește să aducă pe lume cel de-al doilea copil al familiei. Ilinca Simion menționează faptul că este însărcinată în 34 de săptămâni și că nu dorește niciunei femei să treacă printr-o astfel de experiență. În textul publicat, soția lui George Simion trece în revistă toate situațiile recente în care s-a simțit terorizată de cei care „nu îi lasă familia în pace”.

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„Am ajuns să trebuiască să fiu atentă până și când ies din bloc cu copilul, nu cumva să fiu urmărită”

„ÎNCETAȚI! Măcar în al 12-lea ceas!

Nu-mi mai sunați la interfon la 2 noaptea! Nu-mi mai sunați părinții și socrii! Nu-mi mai trimiteți oameni la ușă sub pretextul donațiilor pentru biserici! Și nu-mi mai trimiteți „jurnaliști” să pândească pe la bloc și nici să mâzgălească cu stenciluri făcute la comanda politică!

Am ajuns să trebuiască să fiu atentă până și când ies din bloc cu copilul, nu cumva să mă trezesc cu cineva care mă așteaptă sau mă urmărește.

Sunt însărcinată în 34 de săptămâni și nu doresc niciunei femei să treacă prin așa ceva. Opriți-vă, bolnavilor! Lăsați-mi familia în pace”, a scris Ilinca Simion în postarea publicată pe Facebook.

George și Ilinca Simion

George Simion, după ce l-a desemnat pe Gheorghe Piperea pentru Primăria Capitalei: „Eu stau în chirie, nu am apă caldă și nici căldură, iar soția trebuie să nască. E rușinos”

Conducerea partidului AUR l-a desemnat marți, 27 octombrie, pe avocatul Gheorghe Piperea drept candidat la următoarele alegeri pentru Primăria București, care vor avea loc în vara anului 2028.

La scurt timp după ce a confirmat numele europarlamentarului, liderul formațiunii politice, George Simion, a precizat că, la fel ca mulți alți bucureșteni, plătește chirie într-un bloc în care „nu are apă caldă și nici căldură”, situație pe care o descrie drept rușinoasă. Președintele AUR are deja un băiețel în vârstă de doi ani.

„Eu stau în chirie, într-un bloc pe Splaiul Unirii. N-am apă caldă. Vine și iarna, trebuie să nască Ilinca. N-am nici căldură de multe ori, așa că… să vedem. E rușinos pentru Capitala României”, a explicat George Simion.

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