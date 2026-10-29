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Ce spune noua șefă a OMV, acționarul majoritar al Petrom, despre gazele din Neptun Deep: „Ce este bun pentru România este bun pentru UE”

Ce spune noua șefă a OMV, acționarul majoritar al Petrom, despre gazele din Neptun Deep: „Ce este bun pentru România este bun pentru UE”
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Emma Delaney, noul CEO al grupului OMV, a confirmat importanța strategică a proiectului Neptun Deep din Marea Neagră și a ținut să evidențieze modul în care vor fi distribuite volumele de gaze, relatează Ziarul Financiar.

Delaney, aflată la prima prezentare a rezultatelor ca CEO al companiei energetice austriece, a precizat că producția de gaze de la Marea Neagră nu va fi direcționată exclusiv către o singură piață. Prin urmare, o parte semnificativă va acoperi consumul intern al României astfel încât să I se asigure independența energetică, în timp ce restul va merge la export către alte țări din Uniunea Europeană, Austria fiind un candidat tradițional pentru rețeaua OMV.

„O parte din acest gaz va fi pentru piaţa internă din România, unde avem un istoric puternic în livrări, iar restul volumului va merge către alte pieţe europene. Cred că ce este bun pentru România este bun pentru UE în privinţa gazelor, dar nu voi intra în detalii privind contractele comerciale şi preţurile din contracte, din motive evidente”, a declarat Delaney în conferinţa cu analiştii pentru trimestrul al treilea.

Întrebată dacă Petrom urmărește contracte cu preț fix sau dacă ar putea vinde gazele pe piața spot, Emma Delaney a refuzat să ofere un răspuns concret. În schimb, aceasta a menționat că exporturile către Europa vor avea la bază prețurile europene, iar pe piaţa din România va fi „oarecum un mix”.

Bertrand Hodée, analist la Kepler Cheuvreux, a întrebat dacă preţul realizat la Neptun Deep va fi sensibil la evoluţia preţurilor europene la gaze. Delaney a spus că „nu există nicio schimbare” faţă de ipoteza de preţ de 25 de euro/MWh comunicată în 2025. Ea a adăugat că, în funcţie de mix şi de durata contractelor, cele din România tind să fie mai puţin volatile, în timp ce contractele de export vor avea la bază preţurile europene. Preţul mediu realizat de grupul OMV la gaze a fost de 49 de euro/MWh în trimestrul al treilea, în creştere cu 80% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

OMV Petrom este operatorul Neptun Deep şi deţine 50% din proiect, restul fiind al Romgaz. În prezent, proiectul a ajuns la un grad de finalizare de aproape 90%. Platforma offshore şi conducta către ţărm au fost instalate, iar forajul ultimelor două din cele zece sonde este încă în desfăşurare.

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