Bolojan se folosește de afirmațiile jignitoare ale liderei Afd, Alice Weidel, pentru a ataca partidele suveraniste din România

Premierul demis, Ilie Bolojan, a reacționat marți 3 noiembrie, într-o postare pe Facebook, la declarațiile denigratoare ale lui Alice Weidel, lidera partidului „Alternativa pentru Germania” (AfD), la adresa românilor plecați peste graniță. Președintele PNL s-a folosit de acest prilej și pentru a transmite un atac subtil la adresa partidelor suveraniste din România, ale căror discurs îl consideră „xenofob” și „extremist”

Ilie Bolojan s-a arătat revoltat de afirmațiile liderului politic din Germania, Alice Weidel, pe care le-a descris ca fiind „inacceptabile”.

„Declarația liderei AfD, Alice Weidel, potrivit căreia românii „jefuiesc” sistemul social german, este inacceptabilă”, a afirmat Bolojan.

„Nicio generalizare pe motiv de naționalitate nu poate justifica discriminarea”

Acesta a precizat că majoritatea românilor din Germania sunt cetățeni care „plătesc taxe și contribuie la economia țării”. Bolojan a subliniat că aceia care comit infracțiuni trebuie pedepsiți, însă generalizarea este nejustificată și discriminatorie.

„Sutele de mii de români care trăiesc în Germania merită respect. Sunt oameni care muncesc, plătesc taxe, își cresc familiile și contribuie la economia țării în care trăiesc. Posibilele încălcări ale legislației se tratează individual, iar nicio generalizare pe motiv de naționalitate nu poate justifica discriminarea”, a mai adăugat Bolojan.

Bolojan nu a ratat ocazia de a ataca politicienii suveraniști pe care i-a acuzat că promovează o „retorica xenofobă și extremistă” similară cu cea a liderei Afd, Alice Weidel.

„Din păcate, există și politicieni români care alimentează asemenea manifestări. Retorica xenofobă și extremistă nu are legătură cu adevăratul patriotism.

Cei care se pretind patrioți își caută aliați politici printre cei care au valori și principii care le permit românilor să trăiască bine și să fie respectați, atât în țară, cât și în afara granițelor”, a mai precizat Bolojan.

Alice Weidel, atac la adresa românilor din Germania: „Ne jefuiesc sistemul social”

Alice Weidel, lidera partidului „Alternativa pentru Germania” (AfD), aflat în plină ascensiune, a acuzat migranții din România că „jefuiesc sistemul social“ din Germania. Afirmația a fost făcută în cadrul unei postări de X în care Weidel a distribuit o postare legată de un reportaj tv despre migranții români.