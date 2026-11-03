Ambasadorul României în SUA explică miza alegerilor americane pentru România. Ce decizii așteaptă Bucureștiul privind Marea Neagră și apărarea flancului estic

Americanii sunt chemați la urne ca să aleagă membrii Congresului, format din Camera Reprezentanților și Senat. Alegerile sunt un test al sprijinului de care beneficiază politicile președintelui Donald Trump, iar rezultatul scrutinului ar putea avea implicații importante pentru România, în special în privința securității la Marea Neagră și a prezenței militare americane în Europa.

Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a declarat marți, la Digi24, că există un consens între republicani și democrați asurpa necesității consolidării apărării flanuclui estic al NATO, însă o schimbare a majorității în Congres ar putea influența deciziile administrației de la Washington.

Sondaj Gândul Crezi că Donald Trump va pierde sau își va menține majoritatea în Congresul american? Va pierde majoritatea

Își va menține majoritatea

Nu știu / Nu răspund Vezi rezultate

Loading ...

Andrei Muraru a explicat că alegerile din SUA de marți au o componentă locală importantă, diferită de confruntarea prezidențială din 2024 dintre Donald Trump și Kamala Harris. Potrivit acestuia, alegătorii americani decid nu doar componența instituțiilor federale, ci și ocuparea unor funcții la nivelul statelor și al comunităților locale.

„Sunt niște alegeri cu o profundă amprentă locală. Deci nu mai există tensiunea aceea din 2024, când America era împărțită între susținătorii Kamala Harris și susținătorii lui Donald Trump”, a declarat Muraru la Digi 24.

Acesta a arătat că problemele locale se suprapun peste evaluarea politicilor administrației republicane, transformând scrutinul într-un test politic pentru președinte.

„Sigur cu această suprapunere, cu această amprentă federală, națională, în care americanii dau un răspuns la întrebarea dacă politica a președintelui și a guvernului federal american este ceea ce și-o doresc să continue după 2 ani cu președintele Trump la cârmă”.

România urmărește schimbarea majorității în Congres

Întrebat ce ar trebui să urmărească România în rezultatele scrutinului, Ambasadorul a indicat în primul rând evoluția raportului de forțe din Camera Reprezetntanților. Acesta a afirmat că există o percepție larg răspândită potrivit căreia democrații ar putea preluat controlul acestei camere, ceea ce ar determina schimbarea conducerii sale și a comisiilor parlamentare.

„Ne uităm, evident, la Camera Reprezentanților, pentru că acolo se schimbă odată coloratura și avem o percepție aproape unanimă că camera va reveni în mâinile democrațiilor și se va schimba nu doar speaker-ul, ci și șefii celor 22 de comitete, adică comisii în limbaj constituțional parlamentar românesc”.

În ceea ce privește Senatul, diplomatul a atras atenția asupra importanței controlului politic al acestei instituții pentru politica externă și deciziile bugetare ale Statelor Unite. El a menționat că eventualele blocaje dintre administrația prezidențială și Congres ar putea afecta inclusiv aprobarea unor cheltuieli federale.

„Statele Unite au un deficit foarte mare de 2 trilioane de dolari și nu este exclus să vedem shutdown-ul, deci închiderea parțială a guvernului pentru anumite perioade”.

Marea Neagră și finanțarea apărării, priorități pentru România

Andrei Muraru a spus că una dintre cele mai importante mize pentru România este legea americană privind autorizarea bugetului apărării, prin care Congresul stabilește cadrul unor politici și programe militare. Acesta a vorbit despre interesul Bucureștiului pentru includerea regiunii Mării Negre în prioritățile de securitate ale Washingtonului, precum și pentru continuarea sprijinului destinat Ucrainei.

„Apoi este legea de autorizare a bugetului apărării, foarte importantă, care ne interesează în mod direct, pentru că România vrea să vadă acolo Marea Neagră menționată, vrea să vadă poate fonduri pentru Ucraina, pentru reziliență, pentru apărarea mai robustă a sudului flancului Estic unde suntem și poate că vom vedea și o altă discuție despre postura militar-americană în Europa”.

De asemenea, Ambasadorul României a susținut că, în pofida diferențelor politice dintre republicani și democrați, există un acord larg în Congres asupra importanței apărării flancului estic al NATO.