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Crin Antonescu: Este scandalos să îl ții închis pe Georgescu ca pe un criminal în serie. E dus precum Horea, Cloșca și Crișan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătușe

Andrei Rosz
Crin Antonescu: Este scandalos să îl ții închis pe Georgescu ca pe un criminal în serie. E dus precum Horea, Cloșca și Crișan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătușe
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Crin Antonescu critică măsurile din dosarul lui Călin Georgescu. Istoricul susține că fostul candidat la președinție este tratat ca un criminal în serie. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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Călin Georgescu, tratat ca „un criminal în serie, un ucigaș, un terorist

Invitat la Marius Tucă Show, Crin Antonescu începe prin a spune că, deși nu este fan Călin Georgescu, acuză ferm măsurile luate în dosarul acestuia. Istoricul spune că s-au produs abuzuri împotriva unui cetățean care stă închis de mai bine de 30 de zile, de parcă ar fi un criminal în serie.

„Nu gust, nu cumpăr politic ce face Călin Georgescu. Dar faptul omul ăla, un om, un cetățean al României, a depășit o lună de zile de când stă închis și îl duc cu cătușe în fiecare zi la tribunal și înapoi, ca și cum ar fi un violator, un criminal în serie, un ucigaș, un terorist, este absolut scandalos. Deci nu se poate. ”, explică istoricul. 

Crin Antonescu critică dosarul împotriva lui Georgescu pentru folosirea salutului legionar

Fostul lider PNL critică dosarul împotriva lui Georgescu pentru folosirea salutului legionar. Acesta spune că sunt nenumărate poze pe internet cu politicieni care salutau publicul și că oricare ar putea fi confundată cu un salut nazist.

Faptul tu te apuci să îi faci un dosar pentru ăla a făcut salutul așa-zis legionar… S-au publicat poze pe internet cu Nicușor Dan, cu mine, cu Ursula von der Leyen, cu zeci de oameni publici, este o mișcare naturală. Ridici din mână, saluți un public, să îl califici, să îl încadrezi penal drept salut legionar. Unde există noțiunea asta? În ce lege?”, afirmă Antonescu. 

„El e dus precum Horea, Cloșca și Crișan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătușe”

Istoricul spune că nici nu discută dacă Georgescu este vinovat sau nu. El crede că în cazul lui Georgescu ar fi fost rezonabil arestul la domiciliu. Acesta critică plimbarea acestuia „precum Horea, Cloșca și Crișan”, încătușat în fiecare zi.

„Faptul că un om care a comis sau n-a comis, nici nu discut, o înșelăciune, până la urmă o chestiune între privați, chiar nu poate sta, fie și cu poliția la ușă, arestat la domiciliu, și e dus precum Horea, Cloșca și Crișan, în fiecare zi, într-un camion, cu cătușe? Gândește-te că ai fi tu, că aș fi eu, că ar fi cineva apropiat nouă. Nu se poate. Așa ceva este într-adevăr scandalos.”, precizează politicianul. 

„Președintele țării ar fi avut datoria să spună: e cam ciudat ce se întâmplă cu un cetățean de-al meu

Antonescu precizează că într-o societate democratică, forțe care nu au legătură cu Georgescu ar fi trebuit să îl apere. Acesta consideră că președintele țării trebuia să se intereseze de dosar, cum ar fi făcut la orice alt cetățean.

„Să presupunem suntem într-o societate cu adevărat democratică. Nu am niciun element spun cineva i-a îndemnat sau i-a presat pe judecători, pe magistrați facă asta sau ailaltă. Forțe politice care nu au nimic comun cu Călin Georgescu sau cu AUR sau cu cine mai susține, care sunt împotriva lor, președintele țării, care nu are, cum spun, de a face cu mișcarea suveranistă și face cordon sanitar, ar fi avut datoria iasă și spună: băi, totuși, cam ciudat ce se întâmplă cu un cetățean de-al meu.”, închide fostul lider PNL. 

Călin Georgescu rămâne în arest pentru încă 30 de zile

Curtea de Apel București a admis contestația formulată de procurorii DIICOT și a decis prelungirea arestării preventive a fostului candidat la alegerile prezidențiale. Acesta este cercetat într-un dosar în care este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Decizia instanței este definitivă.

„CAB in dosarul nr 44381/3/2026 admite contestația DIICOT -Central desființează în totalitate decizia judecătorului de drepturi și libertăți de la TMB și după rejudecare admite cererea DIICOT de prelungirea măsuri arestului preventiv pentru inculpați Georgescu S Calin și Rusen Ionel, pănă la o noua verificare dar nu mai târziu de 30 de zile 28.11.2026 inclusiv. Respinge contestația inculpatului Rusen Ionel de revocarea masuri. Decizia este definitivă”, se arată în decizia Curții de Apel București.

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