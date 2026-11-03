Primele exit-poll-uri de la alegerile din Statele Unite. Care sunt principalele preocupări ale americanilor

În plin proces electoral, NBC News a publicat un sondaj de la ieșirea de la urne, care nu arată însă cu ce formațiuni politice au votat americanii, dar arată care este viziunea lor despre politica americană. Acest gen de sondaje de la ieșirea de la urne, înainte de închiderea oficială a secțiilor de votare, este o practică standard care se concentrează pe prioritățile alegătorilor americani.

Cu toate acestea, trebuie să ținem cont că, de obicei, votanții MAGA nu răspund de regulă la aceste sondaje, acest lucru fiind un fenomen generat de neîncrederea în mass-media tradițională, iar orientarea politică a NBC News este de stânga.

Ce întrebări li s-au adresat votanților din Statele Unite:

1. Care partid poate gestiona mai bine economia Statelor Unite?

Partidul Democrat – 43%

Partidul Republican – 38%

Niciunul – 20%

2. Care este nivelul de aprobare a politicilor lui Donald Trump?

Acord – 38%

Dezacord – 62%

3. Care sunt cele mai importante probleme cu care se confruntă SUA?

Economia – 39%

Starea democrației – 32%

Imigrația – 14%

Sistemul de sănătate – 8%

Politica externă – 4%

Clima – 3%

4. În ce măsură membrii Congresului și-au făcut bine treaba?

Acord – 24%

Dezacord – 76%

5. Decizia SUA de a porni o acțiune militară împotriva Iranului

A fost o decizie corectă – 38%

Nu a fost o decizie corectă – 62%

6. Cum au afectat politicile lui Donald Trump economia SUA?

Au îmbunătățit condițiile economice din SUA – 28%

Au înrăutățit condițiile economice din SUA – 65%

Nu au avut niciun impact – 8%

7. Prețurile mari din Statele Unite se datorează:

Politicilor lui Donald Trump – 62%

Factorilor care nu se află sub controlul lui Donald Trump – 38%

8. Care este starea economiei naționale?

Excelentă sau foarte bună – 25%

Nu prea bună sau slabă – 75%

9. Și-a setat Donald Trump corect prioritățile în acest mandat?

Da – 37%

Nu – 63%