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Theo Rose se scuză public pentru că a cântat la petrecerea PSD: „Eu nu aveam nevoie de bani, formația, da”

Ruxandra Radulescu
Theo Rose se scuză public pentru că a cântat la petrecerea PSD:
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Nu numai politicienii de la botezul fiului lui Alfred Simonis au devenit o țintă pentru opinia publică, ci și artista Theo Rose, care s-a simțit nevoită să ofere explicații, după ce a fost invitată să cânte în cadrul evenimentului. Cântăreața, care este și mama unui băiețel, a transmis un mesaj ferm, într-un comentariu pe TikTok, celor care au criticat-o. Aceasta a subliniat că prezența ei la botezul liderului social-democrat nu reprezintă un gest de susținere politică. Theo Rose a mai adăugat că nu „depinde” de banii pe care i-a primit la eveniment, însă oamenii din echipa ei au nevoie să lucreze, pentru a-și câștiga existența.

„Eu am cântat la un botez în Timișoara. Că la orice botez la care sunt invitată să cânt, nu primesc dinainte lista invitaților. Am știut numele copilului, nu și cine urma să participe la eveniment.

M-am dus împreună cu cei 15 oameni care pleacă cu mine la fiecare cântare, să ne facem treaba.”, a afirmat artista.

„Prezența mea acolo nu e sub nicio forma o declarație de susținere pentru vreun partid”

Theo Rose a clarificat și subiectul banilor pe care i-a încasat pentru prestația muzicală de la botezul organizat de Alfred Simonis.

Ea a menționat că a solicitat aceeași sumă pe care o cere, de obicei, la astfel de evenimente. Artista a mai adăugat că, deși nu depinde de banii pe care i-a câștigat la botezul respectiv, s-a simțit responsabilă față de muzicienii din echipa ei, care au nevoie să lucreze la aceste evenimente pentru a-și întreține familiile.

„Pe aceiași bani pe care îi luam peste tot. Bani de care eu nu depindeam, e adevărat, dar oamenii ăștia care muncesc cu mine, da. Din asta își întrețin familiile, plătesc ratele și dările la stat.

N-am cântat la un eveniment politic și prezența mea acolo nu e sub nicio forma o declarație de susținere pentru vreun partid sau pentru faptele vreunui om politic”, a scris Theo Rose într-un comentariu pe TikTok la un videoclip despre prestația ei de la botez.

Celebrul Al Bano a cântat la petrecerea de botez a fiului lui Alfred Simonis

Petrecerea care a provocat controverse a avut loc sâmbătă seară, 31 octombrie 2026, la Timișoara, cu ocazia botezului celui de-al treilea fiu al lui Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

Potrivit informațiilor publicate de Gândul, evenimentul a reunit numeroase personalități din PSD, inclusiv membri ai Guvernului și reprezentanți ai conducerii partidului. Nașul copilului a fost chiar președintele PSD, Sorin Grindeanu, care are o relație apropiată cu familia Simonis, fiind și nașul de cununie al cuplului.

Printre participanți s-au numărat fostul premier Marcel Ciolacu, Lia Olguța Vasilescu, Claudiu Manda, Florin Manole, Bogdan Ivan, Alexandru Rogobete și Alexandru Rafila.

Unul dintre momentele importante ale serii a fost spectacolul susținut de cântărețul italian Al Bano, cunoscut pentru piese precum „Felicità” și „Ci sarà”.

Imaginile apărute ulterior în spațiul public au provocat reacții critice, inclusiv din partea adversarilor politici ai PSD. Gândul a relatat că Dominic Fritz, liderul USR, a ironizat ținutele costisitoare afișate de unii dintre participanți și de partenerele acestora.

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