Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, a transmis un mesaj pe Facebook către locuitorii blocului afectat explozia care a avut loc vineri dimineață în cartierul Rahova.

„Dragii mei,

Tragedia de astăzi din București, explozia blocului din Calea Rahovei, ne rănește pe toți.

În spatele ruinelor sunt vieți, lacrimi, oameni — frați.

Îi îmbrățișez, cu sufletul, pe cei care au pierdut totul și pe cei care luptă acum pentru viață sau pentru a salva vieți. Dumnezeu să-i odihnească pe cei care au decedat și sa-i întărească pe cei răniți și pe cei care slujesc în aceste clipe. Mulțumesc celor care ajută, celor care nu se tem să fie oameni — buni, curați, adevărați.

Fiecare român care simte durerea altuia ține vie lumina acestei țări. Adevărata putere a unui popor nu stă în arme, bani sau tehnologie — ci în caracterul colectiv al celor care îl alcătuiesc.

Omenia este cea mai adâncă formă de putere, acel „da” rostit vieții și binelui, chiar și în întuneric.

Să nu uităm însă că răul nu vine doar din întâmplare. Când inima se răcește, viața întreagă plătește prețul — iar unii, datori să vegheze, caută acum umbre de vină în locul propriei conștiințe.

Dumnezeu să ajute România, care trăiește prin cei care iubesc, care ajută și care nu-și pierd omenia”