Când e momentul potrivit să CUMPERI un apartament? Ce spun experții imobiliari despre prețuri, dobânzi și austeritate

Piața imobiliară din România traversează o perioadă de incertitudine, iar întrebarea momentului este una simplă, dar cu mize mari pentru cei care caută o casă: „Când e cel mai bun moment să cumperi un apartament? Acum sau la anul?”

Unii specialiști vorbesc despre o posiblă criză finianciară în primăvara viitoare, care ar putea aduce scăderi de preț semnificative. Alții, dimpotrivă, susțin că prețurile vor urca în 2026, iar cei care așteaptă „momentul perfect” riscă să-l rateze.

Gândul a discutat în exclusivitate cu doi experți imobiliari: Antoanela Comșa și Alexandru Ispir care au făcut o radiografie pieței. Au pus în balanță riscuri și oportunități si rezultatul ar trebui să ușureze procesul de achiziție pentru cei interesați de o casă nouă.

„Când ai bani, cumperi”

Antoanela Comșa, expert imobiliar cu experiență de peste 20 de ani în piață, este tranșantă:

„Când dispuneți de fondurile necesare ca să vă cumpărați o proprietate, trebuie să o cumpărați.”

Ea explică faptul că, deși unii investitori pariază pe o prăbușire a prețurilor, acest scenariu este puțin probabil.

„Cine spune că or să scadă prețurile foarte mult nu a făcut niciodată un calcul real. Costurile de construcție, manopera și materialele au crescut constant în ultimii ani. Nu există premise pentru scăderi masive.”

Mai mult, datele din piață confirmă că numărul locuințelor autorizate este în scădere, ceea ce înseamnă că oferta de apartamente noi se va reduce în următorii ani.

„Vom avea mai puține locuințe livrate, iar în marile orașe cererea rămâne ridicată. Oamenii vin, studiază, rămân. Nevoia de locuire există și va exista întotdeauna”, subliniază Comșa.

„2025 și 2026 vor fi ani complicați”

Totuși, experta atrage atenția că 2025 și 2026 vor fi ani complicați.

„Toată lumea e de acord că 2025-2026 vor fi niște ani cu probleme. Sperăm ca ANAF-ul să se pună cu burta pe carte, iar Guvernul să colecteze corect taxele. Dar, da, este o perioadă cu neliniște în piață, ritmul a încetinit.”

Politicile guvernamentale au impactat și ele piața. O confirmă și Antoanela Comșa.

„Există o neliniște, mai ales în rândul angajaților de la stat. Măsurile fiscale și creșterea TVA-ului de la 9% la 21% pentru unele apartamente au temperat ritmul cumpărărilor.”

Cu toate acestea, mesajul ei este clar:

„Eu îi sfătuiesc pe toți ca atunci când au bani, să cumpere.”

Alexandru Ispir: „Aștepți să scadă piața și trece viața”

Expertul imobiliar Alexandru Ispir consideră că următoarele 12 luni reprezintă un context favorabil pentru achiziția unei locuințe, dar cu o condiție esențială: decizia trebuie luată informat și realist.

„Piața este într-o perioadă de echilibru. Prețurile nu mai cresc agresiv, iar cumpărătorii au acum un spațiu mai mare de negociere. Este o oportunitate pentru cei care au stabilitate financiară și venituri constante”, explică Ispir.

El avertizează că așteptarea „momentului perfect” poate fi înșelătoare:

„Așteptați să scadă piața și trece viața. Momentul potrivit e atunci când nevoia reală se aliniază cu posibilitatea concretă de achiziție.”

Pe termen scurt, spune el, cumpărătorii pot beneficia de ofertă bogată și concurență între dezvoltatori, care vin cu standarde mai ridicate și costuri de întreținere mai mici.

„Dacă ai stabilitate, dacă poți contracta un credit fără să te îndatorezi peste 25% din venituri, este un moment bun să cumperi. Dacă simți că te întinzi prea mult, mai bine amâni.”

În privința contextului politic și economic, Ispir confirmă aceeași tendință de prudență:

„Există două categorii de oameni. Cei care au bani și vor să se protejeze de inflație, continuă să investească în imobiliare. Și cei afectați de măsurile de austeritate, care devin mai rezervați. Dar în orașele mari, precum București, Cluj, Iași, Timișoara, cererea rămâne foarte ridicată.”

Adrian Codirlașu, CFA România: „Inflația ridicată pune presiune pe dobânzi”

Dintr-o perspectivă financiară mai amplă, Adrian Codirlașu, președintele CFA România, subliniază că evoluția dobânzilor va depinde de modul în care Banca Națională gestionează inflația în lunile următoare.

„Avem o inflație ridicată, iar inflația este inclusă în rata de dobândă. Deci, inflația ridicată va pune presiune în sus pe ratele de dobândă. Cât de mult, asta va depinde de politica monetară, dar clar va fi o presiune în sus”, explică Codirlașu.

„Cine poate, să cumpere acum”

Atât Antoanela Comșa, cât și Alexandru Ispir resping ideea unei prăbușiri imobiliare iminente. Prețurile pot stagna sau scădea ușor, însă scăderi dramatice sunt improbabile în marile centre urbane.

Ambii experți subliniază că decizia trebuie să fie individuală, nu speculativă.

Într-o perioadă în care austeritatea, neliniștea politică și inflația își fac simțite efectele, apartamentul rămâne o investiție de echilibru.

Cu o condiție: să o faci la momentul potrivit pentru tine, adică atunci când ai stabilitate financiară, nu când „scade piaţa”.

Surse foto: Profimedia