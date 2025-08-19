Prima pagină » Actualitate » Când începe cel de-al zecelea sezon la „MasterChef România”. Ce noutăți va aduce reality show-ul de la PRO TV

19 aug. 2025, 17:11, Actualitate
„MasterChef România” revine cu cel de-al zecelea sezon, la PRO TV. Chefii Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu se întorc la jurizat preparatele concurenților.

În premieră, show-ul vine cu noi reguli și cu o nouă probă: „duel pentru ultimul șorț”.

Când va începe noul sezon la „MasterChef”

Concurenții care nu primesc un verdict clar de la cei trei chefi vor intra în „Camera încinsă”, unde un personaj misterios îi va pregăti pentru duelul decisiv.

„MasterChef înseamnă emoţie, pasiune şi poveşti de viaţă care se scriu chiar în faţa noastră. Mai e foarte puţin şi începem un nou sezon, sezonul 10, care va aduce în faţa telespectatorilor mulţi concurenţi minunaţi, gata să-i impresioneze pe chefi cu preparatele lor. Sezonul vine cu reguli noi, o Cameră Încinsă pregătită să-i scoată din zona de confort, un duel la finalul fiecărui episod de audiţii şi multă adrenalină. Abia aştept să simţim, din nou, gustul competiţiei”, a anunțat Gina Pistol, prezentatoarea emisiunii.

Potrivit Pagini de Media , MasterChef România: Sezonul 10 va debuta pe 8 septembrie 2025.

Plecare cu scandal de la „Chefi la Cuțite”

Va fi al doilea sezon consecutiv cu Sorin Bontea, Florin Dumitrescu şi Cătălin Scărlătescu de la revenirea acestora la PRO TV. Timp de nouă ani, cei trei chefi au jurizat la emisiunea „Chefi la cuțite” de la Antena 1. După plecarea lor de la Antena 1, compania Antena Group a inițiat numeroase acţiuni în instanţă împotriva celor trei pentru a le bloca apariţia la PRO TV şi pentru a-i obliga să revină la Antena 1, solicitând daune de sute de mii de euro.

Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu au renunțat la emisiunea „Chefi la cuțite”,  pe motiv că „sunt prea obosiți și nu mai pot filma în fiecare an două sezoane ale celebrului show”.

Cei trei chefi au câștigat în instanță aproape toate procesele, în afară de chef Cătălin Scărlătescu, care a pierdut un proces în fața companiei Antena Group și are de plătit daune de 10.000 de euro pentru denigrare, potrivit Știri pe Surse, însă decizia nu este definitivă. Într-un interviu pentru CANCAN, celebrul bucătar a dezvăluit că nu și-a primit salariul pentru filmările de la ultimul sezon „Chefi la cuțite”.

„Este foarte simplu. Stimabila Antena 1 nu ne-a dat banii pe Sezonul 12 pe care ei au încasat toți banii din lume. Nu ne-au plătit salariul de interesanți ce sunt. Nu vreau să i se întâmple nimic Antenei, vreau doar să îmi dea banii, munciți cu sudoarea frunții. (…) Nu Antena ne-a făcut pe noi. Noi am făcut Antena mare. Sunt nişte băieţi acolo care încă se mai cred în epoca de piatră. Cred ei că pot să facă rău oamenilor. Bătrânul Voiculescu încă nu s-a trezit să vadă ce a lăsat în urmă acolo. Gândiți-vă doar anul trecut câte vedete le-au plecat”, a afirmat Cătălin Scărlătescu.

