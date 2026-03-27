Prima pagină » Actualitate » Când sună ora de vară în Spania. Care este țara cu cele mai multe fusuri orare de pe Terra

Galerie Foto 3

Spania este una din țările europene care se pregătesc să dea ceasul înainte pe 29 martie 2026. Dar nu este unitar pentru toate țările care au mai multe fusuri orare, ca în cazul marilor imperii, cu posesiuni pe mai multe meridiane. O țară imensă ca întindere poate să fie mai săracă în…ora de vară. De exemplu, țara cu cele mai mult fusuri orare nu este imensa Rusie, magnifica America sau izolata China. Este Franța, care are posesiuni din America, Cayenne, până în inima Pacificului, Tahiti.

Spaniolii vor pierde o oră de somn în acest weekend, dar vor avea parte de mai multă lumină naturală odată cu schimbarea ceasurilor duminică. Schimbarea îi afectează pe toți locuitorii din Spania, inclusiv pe expatriați și călători, și înseamnă că țara va trece oficial la ora de vară. Ajustarea orei de vară în Spania este programată pentru primele ore ale zilei de duminică, 29 martie.

Problema spaniolă, când sună ceasul în Baleare?

La ora 02:00, ceasurile de pe continent și din Insulele Baleare vor fi date în avans cu o oră, la ora 03:00. Între timp, în Insulele Canare, schimbarea are loc la ora 01:00, deplasându-se la ora 02:00. Schimbarea are loc de două ori pe an, iar trecerea la ora de vară este aproape programată să aibă loc.

Va dura până duminică, 25 octombrie, când Spania va reveni la ora standard. Dar această schimbare ar putea fi ultima ajustare sezonieră a orei în Spania și în întreaga Europă, deoarece guvernul se mobilizează pentru a aboli această practică până în 2026 din cauza preocupărilor legate de sănătate și energie.

Prim-ministrul Pedro Sánchez a citat dovezi științifice care arată că perturbă somnul și nu economisește energie. Cu toate acestea, propunerea nu a primit încă aprobarea finală din partea instituțiilor europene.

În 2018, Comisia Europeană a organizat o consultare publică la care au participat 4,6 milioane de persoane, 84% dintre acestea fiind în favoarea eliminării schimbării orei de două ori pe an.

Foto galerie Gândul

Cele mai noi

Trimite acest link pe