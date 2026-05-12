Valentin Stan: O criză politică nu poate fi într-o țară în care se anulează alegeri, sunt scoși candidați din cursă și acum se pregătesc să scoată pe cine trebuie

Andrei Rosz
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum în România nu poate fi o criză politică pentru că nu se respectă deloc ConstituțiaUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum în România nu poate fi o criză politică pentru că nu se respectă deloc Constituția. Acesta a început prin a spune că aude peste tot că în România este criză politică. Jurnalistul susține că pe toate televiziunile se fac permutări cu guvernări minoritare sau majoritare, dar sunt doar de fațadă. Acesta afirmă că nu există nicio criză politică în România. Cât timp nu se respectă legile țării, adaugă istoricul, nu poate fi o criză politică.

Nu știu ce vești ai tu, dar eu tot aud că cică ar fi o criză politică în România. Pe bune? Ce să confirm? Păi asta te întreb? Dacă dai drumul la televizor: criză, mamă, ce criză. Bă fac ăștia fel de fel de permutări, fel de fel de combinații, guverne minoritare, guverne majoritare. Ce-ai făcut? Hai să lămurim pentru telespectatori că nu e criză. Nu e nicio criză! Ca să fie o criză politică într-o țară oarecare, nu neapărat cu democrație consolidată, în țara aia trebuie să funcționeze niște principii și niște legi. În funcție de aceste legi, există un anume tip de impact structural, atunci când trebuie să redefinești o schemă de agregare politică pentru a reașeza planurile de validare în instituția democrației care este Parlamentul. Nu există așa ceva în România. Pentru că așa ceva, Marius, nu poate exista într-o țara fără de legii. Nu există într-o țară în care legea nu se aplică, în care se dau lovituri de stat și sunt anulate alegeri și sunt scoși candidați din cursă. Scoși candidați din cursă, apar candidați, cum a apărut Nicușor și așa cum o să apară și acum cine trebuie din joben pentru funcția de premier. În orice țară normală, cu tipul ăsta de structurare politică, normală în sens de democratică, mergeai la urne imediat. Așa se întâmplă peste tot. Formula de aici e atât de simplă… Noi am mai discutat despre asta. Ăla care desemnează, încălcând în fiecare zi Constituția, poate, după prima desemnare invalidată în Parlament, să numească maimuța de la circ în funcția de premier. Și Guvernul va fi făcut din floare de colț și capra de stâncă, capra neagră. Ăștia vor fi Guvernul majoritar. Nu există în România nimic din ceea ce ar trebui să fie la rigoare, pe definiție. Noi de ce mai stăm aici? Păi, pentru că avem foarte multă treabă.

